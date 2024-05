Débat Attal-Bardella : Gabriel Attal fustige les revirements de Jordan Bardella et du RN sur l'Europe

La tête de liste RN Jordan Bardella et Gabriel Attal ont débattu, jeudi 23 mai, sur France 2, à deux semaines des élections européennes. Le Premier ministre a attaqué les positions du RN sur l'Europe.

Deux visions différentes de l'Europe. Gabriel Attal et Jordan Bardella, grand favori des élections européennes du 9 juin, ont longuement débattu, ce jeudi 23 mai, sur France 2. Si les deux leaders politiques se sont opposés de nombreux sujets comme la " priorité nationale", l'immigration ou encore l'Ukraine, le Premier ministre a dénonce les revirements du Rassemblement national au sujet de l'Europe et a appelé son opposant à s'expliquer.

"La méthode du RN c'est de dire: 'on est contre tout' et dans cinq ou dix ans si on se rend compte qu'on s'est plantés, on dit qu'on a changé d'avis', a lancé Gabriel Attal. "Vous vous opposez à tout ce qu'on fait !", a-t-il assuré. "Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis? Expliquez-nous", a questionné le Premier ministre.

Le Premier ministre s'est alors lancé dans une émunération de plusieurs exemples qui selon lui, contredisent, les propositions du parti d'extrême-droite en 2024. Du retour au franc, à la sortie de l'Union européenne en passant par le Frexit, Gabriel Attal a demandé à son interlocuteur de s'expliquer.

Jordan Bardella en difficulté

"Il y a 10 ans, en 2017, vous défendiez la sortie de l'euro. Heureusement que Marine Le Pen n'a pas gagné parce que sinon actuellement nous ne serions plus dans la zone Euro... En 2022, vous défendiez la sortie du marché européen de l'énergie. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Français ces revirements?" a-t-il questionné Jordan Bardella.

"La question qui se pose, c'est 'quand est-ce que vous mentiez ?' À l'époque ou aujourd'hui ?", a interrogé le Premier ministre. "Restez élégant", lui a alors répondu la tête de liste du Rassemblement national. Des accusations que Jordan Bardella a balayé. "C'est faux", s'est-il défendu expliquant que dans cette campagne, cela "ne correspond pas au projet qu'(il) porte", a-t-il ajouté. "Même il y a cinq ans, je ne défendais pas le Frexit", a rétorqué le président du RN sans pour autant argumenter.