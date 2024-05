Bardella - Attal : qui gagnerait en cas de duel à la présidentielle ?

Le débat Bardella - Attal, une répétition générale en vue de la présidentielle 2027 ? Voici comment les Français voteraient si ce duel arrivait au second tour.

A 28 et 35 ans, Jordan Bardella et Gabriel Attal apparaissent comme les deux héritiers naturels de leurs camps respectifs. L'un a pris la présidence du Rassemblement national il y a quelques mois, dans la droite lignée de sa mentor, Marine Le Pen. L'autre a été nommé Premier ministre en janvier par Emmanuel Macron. Alors qu'ils se retrouveront ce jeudi 23 mai pour un débat dans le cadre de la campagne des européennes, d'aucuns les voient déjà reconstituer le duel macronistes/RN à la prochaine présidentielle.

Lequel des deux aurait alors l'avantage au second tour ? Pour l'heure, un seul sondage a testé cette hypothèse, en avril. A trois ans de la prochaine élection présidentielle, les résultats sont bien sûr à prendre avec des pincettes. Toujours est-il qu'interrogés sur leur choix en cas de second tour opposant Jordan Bardella à Gabriel Attal, une petite majorité de Français ont répondu... Jordan Bardella.

Edouard Philippe meilleur que Gabriel Attal ?

51% des sondés par l'Ifop font porter leur préférence sur le président du Rassemblement national, tandis que 49% citent l'actuel Premier ministre. Le match s'annoncerait donc serré mais légèrement favorable au poulain de Marine Le Pen (sondage du 25 avril pour le Figaro Magazine et Sud Radio).

Rien ne permet cependant d'affirmer qu'Attal et Bardella seront les candidats de leurs camps respectifs en 2027. D'autant qu'à en croire le même sondage, ils ne seraient pas l'option la plus rentable pour leur camp. Côté macronistes, Edouard Philippe reste un candidat sérieux : dans un second tour face au président du RN, il est donné à égalité dans les intentions de vote. Face à Marine Le Pen, il échouerait à 49%. Côté RN, Marine Le Pen conserve également une grande légitimité : en cas de duel face à Attal, elle s'imposerait avec une meilleure avance que Bardella, puisque 53% des sondés lui accordent leur préférence.