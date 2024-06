Valérie Deloge : qui est cette agricultrice élue aux européennes avec le RN ?

Conseillère régionale de Bourgogne Franche-Comté et éleveuse d'ovins dans la Bresse, Valérie Deloge est désormais eurodéputée après la victoire du Rassemblement national aux élections européennes de 2024.

Inconnue du grand public, la bressane Valérie Deloge a été élue au Parlement européen le 9 juin 2024. La candidate qui figurait en 20ème position sur la liste du Rassemblement national portée par Jordan Bardella était effectivement éligible selon les résultats des sondages qui jusqu'à la fin de la campagne misaient sur l'élections d'au moins 25 élus de la liste lepéniste.

Présentée par le RN comme la future "représentante de la Bourgogne Franche-Comté et du monde agricole" au sein du Parlement européenne, Valérie Deloge et ses colistiers assurent être sur "la seule liste qui défend résolument le travail de nos agriculteurs, nos terroirs, nos savoir-faire et notre souveraineté alimentaire face à l'écologie punitive et à la concurrence déloyale des traités de libre-échange". Avant son élection, la quinquagénaire s'était donné pour mission de protéger les agriculteurs français, une cible électorale importante du RN. C'était déjà une promesse qu'elle avait faite après son arrivée au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté en 2021.

Une élue agricultrice pour les agriculteurs selon le RN

Durant la crise agricole qui a éclaté à la fin du mois de janvier 2024 avec une importante mobilisation des syndicats du secteur, la conseillère régionale avait déposé une motion pour déclarer l'état d'urgence agricole en région Bourgogne Franche-Comté et faire face aux difficultés que rencontrent les paysans. Les agriculteurs protestaient alors contre le projet de loi sur l'agriculture et les normes européennes qui pèsent sur leurs épaules.

À l'occasion des dernières élections régionales, en 2021, Valérie Deloge avait reçu dans sa ferme de La Genête Marine Le Pen et Julien Odoul tous deux en pleine campagne électorale. La présidente du parti d'extrême droite et le très médiatique député français avaient, d'après le Journal de Saône et Loire, déambulé devant les caméras au milieu des moutons de l'éleveuse et échangé quelques mots au sujet de la situation agricole de la France.