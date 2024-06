A quel taux de participation peut-on s'attendre aux élections européennes ?

Le taux de participation aux élections européennes de 2024 pourrait être plus important qu'il y a cinq ans sur l'ensemble de l'Union européenne. Mais combien d'électeurs français comptent aller voter ?

Les élections européennes mobiliseront-elles plus ou au moins autant d'électeurs que le précédent scrutin organisé il y a cinq ans ? C'est ce qu'espèrent les élus du Parlement européen et ce que suggèrent les résultats de le dernier Eurobaromètre du Parlement européen. A en croire l'étude, 60% des citoyens des 27 pays de l'Union européenne se disent "intéressés" par le scrutin et 71% déclarent qu'ils iront "probablement" voter entre le 6 et le 9 juin. C'est nettement plus que les 60% qui pensaient glisser un bulletin dans l'urne à la veille des élections européennes de 2019.

Mais si l'engouement général autour des élections européennes est plus important qu'il y a cinq ans, il varie selon les pays. Dans de nombreux pays membres de l'Union européenne, l'intérêt accordé au scrutin est plus important, mais en France il est resté le même qu'il y a cinq ans : 46% des électeurs français se disaient intéressés aux élections en 2019, ils sont 47% en 2024.

Un taux de participation supérieur à 50% en France ?

Pour les dernières élections européennes, 50,12% des électeurs français avaient participé au scrutin. Un taux tout juste équivalent à la moitié des électeurs, mais qui fait office de record de participation depuis les élections européennes de 1999. Entre ces deux scrutins, l'élection des eurodéputés n'a jamais mobilisé plus de la moitié des Français en capacité de voter. Cette mobilisation avait été comprise par le Parlement européen comme le "symbole de la bonne santé de la démocratie dans l'Union européenne".

Les élections européennes de 2024 confirmeront cette légère tendance à la hausse de la participation ? Les derniers sondages publiés avant le vendredi 7 juin à minuit, date de fin de la campagne officielle et début de la période de réserve, estimaient le taux de participation entre 47% et 51%. La part de personnes disant vouloir voter aux élections européennes a progressé dans les sondages quotidiens de l'Ifop pour Le Figaro, LCI et Sud radio jusqu'au 7 juin, passant de 47,5% à 51% au dernier jour de campagne.

A noter qu'il y a souvent un écart significatif entre le nombre de personnes qui disent aller voter et celles qui se rendent réellement aux urnes le jour des élections comme l'avait démontré l'Eurobaromètre en 2019 : alors que 60% des citoyens européens avaient exprimé l'intention d'aller voter, le jour du scrutin le taux de participation réel s'était élevé à 50,95% dans toute l'Europe.

La France est-elle un des pays qui votent le moins aux européennes ?

A en croire l'Eurobaromètre du Parlement européen, la France est un des pays de l'Union européenne dont les électeurs s'intéressent le moins au scrutin. C'est aussi dans ce pays que les habitants sont peu nombreux à avoir une "image positive" du Parlement européen (seulement 27%, c'est le taux le plus bas) et à avoir un jugement favorable sur l'Union européenne (37%, seuls les Tchèques font pire). A contrario, la France est la première nation à avoir un avis pessimiste du l'Europe.

Pourtant, ce n'est pas en France que le taux de participation aux élections européenne est le plus bas. La preuve : en 2019 malgré les 50,12% de participation, le pays s'était plus mobilisé que 14 autres pays sur les 27 que compte l'Union européenne. Les électeurs français avaient moins voté qu'en Belgique (88,5% de participation), mais plus qu'en Finlande (40,8%), qu'au Portugal (30,8%) ou qu'en Slovaquie (24,7%).

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 7 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".