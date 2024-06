La Libre Belgique, Le Soir : les résultats des européennes donnés avant l'heure ?

Ce dimanche 9 juin, les résultats des européennes sont donnés à 20h par les médias français. Mais les médias belges, comme Le Soir et La Libre Belgique ne sont pas soumis à la loi française.

À chaque élection, une question revient de manière récurrente : est-il possible de connaître les résultats avant 20h, heure de clôture officielle des bureaux de vote en France ? La loi est très stricte concernant la publication des résultats électoraux avant la fermeture du scrutin. Selon l'article L52-2 du Code électoral, "aucun résultat d'élection partiel ou total ne peut être communiqué au public par tout moyen avant la fermeture du dernier bureau de vote". Cette règle vise à garantir une équité dans le processus électoral, en évitant que les résultats partiels ne puissent influencer le vote des citoyens qui n'ont pas encore voté.

Cette mesure est compréhensible. Si certains électeurs connaissent les tendances ou les résultats partiels avant de se rendre aux urnes, cela peut altérer leur choix, influençant ainsi le résultat final des élections.

Cependant, cette interdiction rencontre des limites pratiques et évidentes, puisque la loi électorale française et les interdictions de diffusion des résultats avant 20h ne concernent pas les pays étrangers. Les premières estimations des élections européennes 2024 peuvent être consultés sur des sites internet étrangers bien avant 20h si des médias le souhaitent.

Les sites des journaux Le Soir ou La Libre Belgique ne sont pas soumis aux mêmes restrictions légales que les médias français. Ils peuvent donc publier les résultats dès qu'ils sont disponibles sans risquer de sanction. Et c'est ce qu'ils ont fait lors d'élections présidentielles françaises par le passé et lors des dernières élections européennes. Ces deux sites belges donnent en général des fuites sur les résultats dans l'après-midi du scrutin, entre 18h et 20h.

Les premières estimations, fiables et rigoureuses, seront données sur Linternaute.com dès 20h, depuis cette page et le moteur de recherche en tête d'article. Les premiers résultats et ceux consolidés sont à suivre également sur notre grand direct des européennes 2024.

Les autorités françaises tentent malgré tout de limiter la diffusion anticipée des résultats. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) et l'Arcom surveillent de près les médias nationaux pour s'assurer qu'ils respectent la loi. Les sanctions pour les contrevenants peuvent inclure des amendes substantielles.