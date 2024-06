Gérald Darmanin candidat aux législatives 2024 : quel résultat attendu et quelles sont ses chances d'être élus ?

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est candidat aux élections législatives 2024 dans la 10e circonscription du Nord sous la barrière du parti présidentiel Renaissance. Mais quelles sont ses chances de l'emporter ?

Alors qu'il porte déjà les casquettes de ministre de l'Intérieur et de maire de Tourcoing, Gérald Darmanin se lance désormais dans la campagne des législatives 2024, dont les scrutins sont prévus les 30 juin et 7 juillet prochains. Il s'est porté candidat ce mardi 11 juin 2024 dans la 10e circonscription du Nord, qui regroupe les cantons de Tourcoing Nord et Tourcoing Nord-Est. S'il est élu et qu'on lui propose de rejoindre l'éventuel nouveau gouvernement qui se formera ou s'il n'y a pas de remaniement à l'issue de ces élections, ce sera son suppléant, Vincent Ledoux, qui siégera à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé en 2022.

L'actuel résident de la place Beauvau n'a pas manqué, lors de l'officialisation de sa candidature mardi 11 juin, de soutenir la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale après les élections européennes, le 9 juin dernier. Et il a clairement identifié le principal adversaire de cette campagne express, le Rassemblement National, qu'il entend "faire reculer" dans sa circonscription "sans insulter les électeurs" du parti d'extrême droite. Gérald Darmanin s'est dit "inquiet" de la situation politique du pays depuis les élections européennes 2024. "C'est pour cela que je me bats, dans ma circonscription, entouré de mes amis. Mais aussi nationalement, modestement comme je peux le faire ailleurs, pour que les Français puissent se réveiller".

Quelles sont les chances de Gérald Darmanin d'être élu aux législatives 2024 ?

Gérald Darmanin n'en est pas à sa première élection législative, loin de là. Le maire de Tourcoing avait déjà été élu à deux reprises dans la 10e circonscription du Nord, en 2012 puis en 2022. Lors du dernier scrutin pour élire les députés siégeant à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur avait bel et bien été élu, mais c'est son suppléant, Vincent Ledoux, qui a pris sa place au palais Bourbon pour qu'il puisse conserver son activité au sein du gouvernement.

Si l'on se fie au résultat des dernières élections législatives donc, Gérald Darmanin a ses chances d'être élu député de la 10e circonscription du Nord et pourrait céder sa place à son suppléant s'il se voit reconduire au sein du gouvernement, comme ça a été le cas lors du dernier scrutin national. Mais le résultat des élections européennes 2024 peuvent inquiéter le ministre de l'Intérieur : dans son fief, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête avec 35,49% des voix, loin devant le parti présidentiel Renaissance (14,8% des scrutins) le 9 juin dernier.