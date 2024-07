Candidats des législatives 2024 : qui est au 2e tour ? Qui se désiste ?

Découvrez quels candidats sont qualifiés et qui a choisi de se désister au 2e tour des élections législatives 2024.

Après le 1er tour des élections législatives, il est plus simple d'appréhender les tendances dans chaque circonscription et de savoir lesquelles penchent à droit ou à gauche. Mais compte tenu de possible report de voix, les candidats arrivés en tête au soir du 30 juin ne seront pas obligatoirement élus.

Le nombre de triangulaires est déjà revu à la baisse puisque de nombreux candidats arrivés en troisième position se désistent. La liste définitive des candidatures et donc des désistements est attendue pour 18h aux services du ministère de l'Intérieur. Selon un décompte provisoire effectué par Le Monde, on compte 204 désistements exactement, répartis ainsi :

Dans toutes les autres circonscriptions, les candidats devront de nouveau faire face aux urnes le 7 juillet et affronter un à plusieurs adversaires. La forte participation au scrutin a entrainé un nombre conséquent de triangulaires, c'est-à-dire d'élection entre trois candidats au 2e tour : on comptait au soir du premier tour 306 triangulaires exactement avec 244 qui opposant le RN, le NFP et la majorité, 46 entre le RN, le NFP et LR et 16 autres avec des configurations différentes.

En direct

13:02 - Haute-Corse : un désistement pour le RN Dans la 2e circonscription de la Haute-Corse, la candidate RN Sylvie Jouart, arrivée en 3ème position lors du premier tour se désiste. Elle a d'ores et déjà appelé à voter pour le candidat Divers droite au second tour, François-Xavier Ceccoli, arrivé en tête lors du premier tour. Il fera face à Jean-Félix Acquaviva (Femu). "Le bureau des instances de la Corse du RN, après consultation du bureau exécutif national, devant l'appel du Nouveau Front populaire et du président de l'exécutif de Corse à faire barrage aux candidats du RN (...), décide de retirer la candidature de Mme Sylvie Fernandez, épouse Jouart, et de soutenir le candidat divers droite, M. François-Xavier Ceccoli" indique le RN dans un communiqué consulté par l'AFP ce mardi.

12:45 - Saône-et-Loire : Louis Margueritte (Ensemble) se désiste de la quadrangulaire Dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire, le députe sortant de la majorité présidentielle (Ensemble), Louis Margueritte, a décidé de se retirer. Il était arrivé troisième, derrière le candidat RN Arnaud Sanvert (35 %), et la candidate investie par le NFP Fatima Kouriche (23 %). Nous assisterons donc à une triangulaire dans cette circonscription, car le candidat Divers droite, Gilles Platret, est également qualifié pour le second tour. Les voix du candidat Ensemble devraient, pour la majorité d'entre elles, aller à Fatima Kouriche (NFP) pour faire barrage au RN.

12:30 - Alpes-de-Haute-Provence : la Macronie se retire, sans donner de consigne de vote Dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, la candidate de la majorité présidentielle Dominique Blanc a annoncé ce mardi qu'elle retirait sa candidature pour le second tour des législatives, mais sans donner de consigne de vote. Le duel dans cette circonscription lors du second tour opposera donc Sophie Vaginay (RN, 40 % au premier tour) et Léo Walter (NFP, 32 % au premier tour). "Les votes ne nous appartiennent pas et je ne saurais donner des consignes de report sinon que notre motivation profonde est de faire barrage à l'extrême droite" a indiqué la présidente de la majorité présidentielle dans les Alpes-de-Haute-Provence, Mme Hoang, pour justifier le choix de la Macronie.

12:15 - Haute-Garonne : Dominique Faure retire finalement sa candidature Dans la 10e circonscription de la Haute-Garonne, la ministre déléguée chargée des collectivités et de la ruralité, Dominique Faure s'est finalement retirée, après avoir annoncé lundi qu'elle participerait à la triangulaire dans cette circonscription. Elle laisse donc le champ libre au candidat socialiste investi par le NFP, Jacques Oberti, arrivé en tête avec 36 % des suffrages devant la candidate RN Caroline Valgas-Colomina (30 %). "Le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé de retirer ma candidature au second tour. En totale confiance dans leurs approches pour trouver des solutions au bénéfice de notre pays qui se trouve dans une situation très difficile, je le fais aujourd'hui en responsabilité" écrit-elle sur X (ex-Twitter).

12:08 - Côte-d'Or : Fadila Khattabi (ministre déléguée) se retire pour favoriser le NFP Lundi, la ministre déléguée chargée des Personnes payées et des personnes handicapées Fadila Khattabi a annoncé se retirer de la course à la députation. Arrivée en 3e position dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or, elle se désiste face à Pierre Pribetich, le candidat investi par leNouveau Front populaire qui fera face au candidat RN-LR Thierry Coudert, arrivé en tête au premier tour de ces élections législatives anticipées. "Fidèle à mes valeurs et la tête haute, je me retire de ces élections législatives pour faire barrage à l'extrême droite. J'appelle tous les électeurs qui m'ont fait confiance, et plus largement tous ceux qui se reconnaissent dans ma candidature, à voter pour le candidat du Nouveau Front Populaire dans la 3e circonscription de la Côte d'Or" a-t-elle indiqué sur X.

11:56 - Seine-Saint-Denis : Raquel Garrido (LFI dissidente) se désiste au profit du candidat NFP Dans la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido (LFI dissidente) a annoncé se retirer de la course à la députation, car arrivée en troisième position lors du premier tour des élections législatives anticipées. Elle laisse donc le champ libre à Aly Diouara, candidat investi par le Nouveau Front populaire. Ce dernier, arrivé en tête au premier tour (33 % des voix) fera face à la candidate de l'UDI, Aude Lagarde. Le report de voix devrait donc permettre à la candidate de l'union de la gauche de l'emporter au second tour. "Je me désiste. Moi, je le ferai. Unilatéralement, toute seule. Car moi, je n'ai pas de principes à géométrie variable" a déclaré Raquel Garrido, sur BFMTV lundi

11:42 - Bouches-du-Rhône, une secrétaire d'Etat se retire devant une candidate NFP Dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône, la secrétaire d'Etat chargée de la citoyenneté et de la ville arrivée 3ème au premier tour, Sabrina Agresti-Roubache s'est retirée pour laisser le champ libre à la candidate investie par le Nouveau Front populaire Pascaline Lécorché (28,01 % des voix au premier tour). Lors du second tour, elle fera face à la candidate du RN Monine Griseti, arrivée largement en tête dimanche dernier (44,90 %). "Evidemment, je me retire et dans ces conditions, je le dis de façon très claire, dans ma circonscription, pas une voix pour le Rassemblement national" a-t-elle indiqué auprès de La Provence.

11:35 - Nord : Gérald Darmanin profite du retrait de la candidate NFP Dans la 10e circonscription du Nord, la candidate insoumise Leslie Mortreux, investie par le Nouveau Front populaire s'est désistée au profit du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Elle était arrivée en 3e position lors du premier tour avec 24,82 % des suffrages exprimés. Elle laisse donc le champs libre à Gérald Darmanin au second tour, qui fera face au candidat du RN Bastien Verbrugghe, arrivé en deuxième position lors du premier tour, derrière le Premier flic de France.