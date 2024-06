Gouvernement Front populaire : qui pourrait devenir ministre pour la gauche ?

En cas de victoire du Nouveau Front populaire aux prochaines législatives, quelle sera la composition du gouvernement ? Rien n'est encore acté, et le mode de désignation du Premier ministre fait débat.

Le programme du Nouveau Front populaire a été dévoilé vendredi 14 juin lors d'une conférence de presse à Paris. Un "programme de rupture" afin de "gagner un maximum d'élus pour gouverner", a exposé Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes. Mais en cas de victoire de l'union des partis de gauche lors des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains, quelle sera la composition du nouveau gouvernement ? Rien n'a encore été décidé au sein du Nouveau Front populaire, à commencer par le nom de l'éventuel futur Premier ministre.

Comment désigner un Premier ministre ?

Pour rappel, si le Nouveau Front populaire parvient à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale au terme des élections législatives, la France entrera alors dans une période de cohabitation. Emmanuel Macron sera contraint de nommer à Matignon une personnalité issue des rangs du groupe majoritaire. Mais déjà, le processus pour désigner cette personne ne fait pas consensus au sein des partis de gauche.

"Nous débattrons sur cette question à l'issue des élections législatives et ce sera le groupe avec le plus de députés qui proposera un nom", a affirmé vendredi Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise (LFI), après la conférence de presse du Nouveau Front populaire, comme le rapporte RMC/BFMTV. S'exprimant lui aussi devant la presse après cette conférence, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), a quant à lui plaidé pour que "ce soit l'ensemble des parlementaires du Nouveau Front populaire qui puissent, une fois élus, se retrouver et choisir" la personne pour le poste de Premier ministre. "Peut-être qu'il y aura un groupe unique, et donc, dans ce groupe unique, peut-être qu'il faudra à ce moment-là choisir", a-t-il ajouté, affirmant que "rien n'a été arrêté".

Des rapports de force marqués par la répartition des circonscriptions

La France compte au total 577 circonscriptions pour lesquelles les Français choisiront leurs députés lors des prochaines législatives. L'accord trouvé par les partis du Nouveau Front populaire prévoit de présenter un candidat unique dans chaque circonscription, selon la répartition suivante : 229 pour LFI, 175 pour le PS, 92 pour les Ecologistes et 50 pour le Parti communiste français. Une trentaine de circonscriptions d'Outre-mer doivent encore être réparties entre les formations politiques.

Comme le note Le HuffPost, un rééquilibrage s'est opéré entre LFI et le PS, ce dernier parti étant arrivé en tête des élections européennes parmi les forces de gauche. LFI avait des candidats dans 330 circonscriptions lors des législatives en 2022, quand le PS n'en comptait que 70. Cependant, avec cette nouvelle répartition, les insoumis restent le principal parti de l'alliance en termes de candidats. LFI est donc dans la meilleure position pour envoyer le plus grand nombre de députés à l'Assemblée parmi les partis du Nouveau Front populaire.

Ainsi, laisser le choix du Premier ministre au groupe majoritaire semble être l'option la plus avantageuse pour les insoumis. Un choix qui, peu importe la manière dont il est fait, influencera certainement celui des ministres pour un hypothétique gouvernement de gauche. Le nombre de candidats élus chez les différentes formations aura aussi, bien évidemment, des conséquences sur la composition de ce gouvernement.

Quels noms pour Matignon ?

Plusieurs personnalités politiques ont déjà annoncé qu'elles accepteraient d'être nommées à Matignon. Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon s'en est dit "capable", le 12 juin sur France 2. Toujours chez LFI, François Ruffin a également affirmé en être "capable", lors d'un entretien le lendemain sur France Bleu Picardie. "Bien sûr que j'accepterais d'être Première ministre", a aussi indiqué l'insoumise Clémentine Autain, ce vendredi sur Sud Radio.

Du côté des communistes, le secrétaire national du parti Fabien Roussel a dit "faire partie" des candidats à Matignon au sein du Nouveau Front populaire, le 13 juin sur RTL. "Dans la perspective du rassemblement dans le Front populaire, une candidature féminine au poste de Première ministre aurait beaucoup d'atouts !", a de son côté estimé la députée socialiste sortante Valérie Rabault, le 13 juin sur X. Répondant par la suite aux questions de l'AFP, l'élue a notamment évoqué les noms de Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, mais aussi de Clémentine Autain et "pourquoi pas" elle-même, comme le rapporte Ouest-France.