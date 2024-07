François Ruffin : réélu dans la Somme, un destin de Premier ministre ?

François Ruffin a été réélu ans la 1ère circonscription de la Somme aux élections législatives. À gauche, il fait partie des candidats sérieux au poste de Premier ministre.

Candidat à sa réélection dans la 1ère circonscription de la Somme, François Ruffin a été réélu en battant la candidate du RN Nathalie Ribeiro-Billet, avec 51,90 % des voix. Une nouvelle annoncée depuis la petite ville de Flixecourt, dans sa circonscription de la Somme. "Il y a quatre semaines, dans le chagrin, au bord du ravin, nous avions une gauche en miettes. Alors, nous lancions aux partis "soyez unis", nous lancions aux partis "front populaire", comme pour se réchauffer au feu de notre histoire, et, comme nos aînés de 1936, on s'en est sortis par le haut (...) Et ce soir l'espoir renaît" a-t-il déclaré. Alors, François Ruffin pourrait-il être le représentant du "projet collectif" évoqué par le premier secrétaire du PS Olivier Faure ce dimanche ? Pourrait-il occuper la fonction de Premier ministre et gouverner sous Emmanuel Macron ? Eléments de réponse.

François Ruffin, 3e personnalité politique de gauche préférée des Français

Si dès la création du Nouveau Front populaire, ses membres ont été harcelés par la une même question : qui serait leur candidat au poste de Premier ministre ? Certaines personnalités de gauche se sont dites "prêtes" et "capables" d'assumer la responsabilité de chef du gouvernement : chez les insoumis, François Ruffin et Clémentine Autain ont ouvert cette porte, tandis que Jean-Luc Mélenchon a plusieurs fois proposé Manuel Bompard, Mathilde Panot ou encore Clémence Guetté. Mais à présent que le parti a fermé la porte à toute coalition allant au-delà de la gauche, la présence de ces personnalités dans le prochain gouvernement perd en crédit. Pour autant, François Ruffin apparaît comme une figure capable de rassembler autour de lui, bien moins clivante que Jean-Luc Mélenchon.

De plus, selon le baromètre Elabe pour Les Echos, publié le jeudi 13 juin dernier, François Ruffin est la troisième personnalité politique de gauche préférée des Français après Raphaël Glucksmann et François Hollande. Il récolte 24% d'image positive contre 36% de négative, dépassant Jean-Luc Mélenchon, avec 16% de positif contre 70% de négatif. Plébiscité par les Français, François Ruffin pourrait donc faire partie de la "short liste" à gauche pour entrer à Matignon.

"Je suis prêt à prendre la place qu'on voudra pour transformer la vie des gens"

Ensuite, François Ruffin avait déjà formulé quelques velléités en cas de résultat positif du Nouveau Front populaire lors de ce scrutin législatif. Il n'a pas hésité à se dire prêt à devenir Premier ministre : "Si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un nom, je suis prêt à prendre la place qu'on voudra pour transformer la vie des gens" sur France Bleu Picardie. Celui qui fait partie de Picardie Debout ! semblait aussi tenté par le poste de ministre des Sports : "Si jamais dans l'histoire de notre pays, quel que soit le poste que je puisse occuper, si c'est à Matignon comme Premier ministre, pourquoi pas. Mais si c'est comme ministre des Sports et que je parviens à donner le sport pour tous, pour tous les enfants de notre pays, j'en serai fier", ajoutait-il.

Les positions de François Ruffin sur l'emploi

Il est notamment favorable à l'indexation des salaires sur l'inflation : si les prix augmentent d'un certain pourcentage, les salaires augmentent à la même hauteur. Il veut aussi agir pour la consolidation des emplois : "le gros souci aujourd'hui, c'est qu'on a transformé des métiers en des "bouts de boulots", c'est-à-dire qu'on a baissé de cinq points la part des CDI dans l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une explosion des autoentrepreneurs. Or, il faut que les métiers permettent d'avoir statut et revenus", a-t-il défendu. Il souhaite également rediriger les aides publiques pour les entreprise vers "les TPE/PME et vers l'industrie". Il se dit aussi défavorable à l'immigration choisie et ciblée sur certains secteurs, mais pas à l'idée de frontière.