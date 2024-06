François Ruffin sûr d'être réélu aux législatives ? Quels résultats les 30 juin et 7 juillet ?

Depuis 7 ans, François Ruffin est député de la 1ère circonscription de la Somme. Pour ces législatives anticipées 2024, quelles sont ses chances d'être réélu ?

François Ruffin, député sortant dans la première circonscription de la Somme, compte bien retrouver son siège à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives anticipées. Il est le premier à avoir appelé à la création du Nouveau Front populaire pour faire barrage au RN. Il a même assuré sur France Bleu Picardie être prêt à devenir Premier ministre : "Si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un nom, je suis prêt à prendre la place qu'on voudra pour transformer la vie des gens".

Celui qui fait partie de Picardie Debout ! semble aussi tenté par le poste de ministre des Sports : "Si jamais dans l'histoire de notre pays, quel que soit le poste que je puisse occuper, si c'est à Matignon comme Premier ministre, pourquoi pas. Mais si c'est comme ministre des Sports et que je parviens à donner le sport pour tous, pour tous les enfants de notre pays, j'en serai fier", a-t-il ajouté.

Il a, par ailleurs, estimé que Jean-Luc Mélenchon, lui aussi évoqué pour être potentiellement désigné Premier ministre, avait "raison de se mettre en retrait" pendant la campagne des législatives car son nom suscite "l'inquiétude" des électeurs. Selon le baromètre Elabe pour Les Echos, publié le jeudi 13 juin, François Ruffin est la troisième personnalité politique de gauche préférée des Français après Raphaël Glucksmann et François Hollande. Il récolte 24% d'image positive contre 36% de négative, dépassant Jean-Luc Mélenchon, avec 16% de positif contre 70% de négatif.

Quel résultat pour François Ruffin aux législatives ?

Son premier objectif est avant tout d'être réélu dans sa circonscription, qui va d'Abbeville à Amiens. "Je retourne en campagne", a-t-il annoncé dans un communiqué le 12 juin. Il affrontera de nouveau côté RN la conseillère régionale Nathalie Ribeiro-Billet, comme en 2022. De même pour le parti radical. C'est le candidat malheureux de 2022 qui retente sa chance : Pascal Fradcourt, président de la CPME, la confédération des petites et moyennes entreprises de la Somme. Pour Renaissance, ce sera Albane Branlant, porte-parole des Jeunes avec Macron, puis côté LR Michel Lepage, conseiller municipal à Abbeville.

En 2022, François Ruffin, rattaché à la NUPES à ce moment-là, avait été facilement réélu avec plus de 61% des suffrages lors du second tour face à la candidate RN, Nathalie Ribeiro-Billet. Marine Le Pen était pourtant arrivée en tête dans la circonscription lors de la présidentielle de la même année. Ce résultat représentait une progression par rapport à 2017, où le député avait récolté 55,97%des suffrages. S'il peut donc être vu comme un prétendant à la victoire pour le prochain scrutin, le contexte politique a bien changé en deux ans. Le RN est, en effet, arrivé en tête avec 41% à Abbeville et 24,80% à Amiens lors des élections européennes du 9 juin dernier et ne cesse de progresser.