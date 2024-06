Quelle est ma circonscription aux législatives 2024 ?

Les électeurs français votent pour leurs députés dans 577 circonscriptions différentes aux élections législatives. On vous aide à trouver la vôtre.

Les dimanches 30 juin et 7 juillet, 577 élections législatives auront lieu en France, pour élire autant de députés qui siègeront à l'Assemblée nationale. Chaque électeur est donc appelé à choisir le député qui représentera sa circonscription. Mais comment savoir à quelle circonscription vous êtes rattaché ? On vous aide à y voir plus clair.

Trouvez votre circonscription électorale

Chaque département est découpé en plusieurs circonscriptions. La seule ville de Paris en compte 18. Votre circonscription dépend donc de l'adresse que vous avez déclarée lorsque vous vous êtes inscrit sur les listes électorales. Pour rappel, tous les citoyens français qui ont fait leur recensement sont automatiquement inscrits sur les listes électorales de la commune où ils ont fait leur recensement.

Pour mieux vous y retrouver, le site de l'Assemblé nationale met à votre disposition une carte interactive, à consulter ici : il vous suffit de cliquer sur votre département. Ce dernier apparait alors avec son découpage par circonscription. En passant votre souris sur chaque circonscription, vous verrez apparaitre le nom des communes qu'elle englobe.

Trouvez votre candidat et votre bureau de vote

Vous avez trouvé votre circonscription ? Il ne vous reste plus qu'à découvrir le nom des candidats qui s'y présentent pour ces législatives 2024. Vous pouvez encore vérifier l'adresse de votre bureau de vote sur le site du ministère de l'Intérieur. Il ne vous reste plus qu'à aller voter le 30 juin et le 7 juillet.