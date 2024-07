Résultat du Nouveau Front Populaire aux législatives : quel score pour l'union de gauche au second tour ?

Après un premier tour des élections législatives qui a vu le Nouveau Front populaire arriver en deuxième place, quelle chance a l'union de la gauche au second tour et quel pourrait être son résultat et son nombre de députés au soir du second tour dimanche 7 juillet ?

Les résultats du Nouveau Front Populaire au premier tour des élections législatives sont tombés : selon les résultats définitifs transmis par le ministère de l'Intérieur, les candidats investis par cette alliance des principaux partis de gauche ont recueilli 27,99% des voix soit près de 9 millions des suffrages lors du premier tout disputé dimanche 30 juin. Qu'en sera-t-il au second tour ? Si certains ténors comme Mathilde Panot, Manuel Bompard ou Olivier Faure ont été élus dès le premier tour dans leurs circonscriptions respectives, des duels sont en vue pour le second tour alors que, dans le cas de triangulaires, les retraits pourraient être nombreux, suivant les consignes données dimanche au soir de la victoire du RN arrivé en tête au premier tour.

Si le Front populaire, rejoint par la très grande majorité des figures emblématiques de La France Insoumise, du Parti socialiste, de Europe Écologie les Verts et du Parti communiste français, est parvenu à présenter un programme commun qui semble avoir convaincu de nombreux Français à en croire ces premiers résultats partiels, il n'y a cependant pas eu de percée fulgurante face au Rassemblement National.

Le Nouveau Front populaire a bien eu du mal à rivaliser avec le Rassemblement National pour ce premier tour. Mais la gauche pourrait néanmoins bénéficier lors du deuxième tour de ces élections législatives d'hypothétiques barrages au RN pour s'imposer dans certaines circonscriptions. Les premières projections de voix au second tour laissent tout de même le RN devant pour former le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.

Voici ce que le sondeur Ipsos Talan pour France 2 anticipe comme résultats de 2e tour des législatives, ce dimanche 7 juillet. Sont donnés ici les nombres de sièges par parti et par union politique (NFP, RN, Ens!). La majorité absolue est à 289 députés. Ces estimations seront affinées avec les résultats des intentions de vote jusqu'à vendredi 5 juillet.

Avant les résultats du premier tour, les projections attribuaient entre 150 et 200 sièges de députés aux représentants du Front Populaire. C'est très loin du score à atteindre pour obtenir la majorité absolue – fixé à 289 sièges – mais le NFP peut encore espérer obtenir une majorité relative à l'issue du second tour. En effet, le Rassemblement National aura sans doute du mal à trouver des alliés dans l'entre deux tours des législatives. Dans ce cas, la gauche réunie peut encore rêver d'une coalition qui pourrait lui permettre de gouverner dans quelques semaines. Ce qui serait une première depuis le gouvernement Cazeneuve en 2017, sous la présidence du socialiste François Hollande.