Olivier Faure réélu aux législatives ? Quelles sont ses chances ?

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure est candidat à sa réélection dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Part-il favori de ces législatives 2024 ?

Olivier Faure remet en jeu son mandat de député dans ces élections législatives. Le patron du Parti socialiste tentera de décrocher une quatrième élection dans sa circonscription, la 11e de Seine-et-Marne. Il est investi par le Nouveau Front populaire, cette coalition des gauches qu'il a participé à bâtir après la dissolution de l'Assemblée nationale. Sera-t-il reconduit sans mal ?

Il y a deux ans, Olivier Faure avait été largement réélu lors des dernières législatives : il était arrivé en tête dès le 1er tour avec 46,90% des voix, faisant plus du double du score de la candidate macroniste (22,03%). Au second tour, Olivier Faure s'était imposé face à la candidate en remportant 64,45% des suffrages. Le Rassemblement national n'était pas parvenu à se qualifier. A noter que la circonscription avait été marquée par une forte abstention, puisque moins de 40% des inscrits s'étaient rendus aux urnes.

L'extrême droite progresse dans la circonscription

Cependant, les résultats des élections européennes indiquent que l'extrême droite progresse dans la circonscription d'Olivier Faure : la liste du Rassemblement national, menée par Jordan Bardella, y est arrivée en tête avec 27,92% des voix le 9 juin. La France insoumise a pris la deuxième place avec 22,54% des suffrages, devant le Parti socialiste qui n'a récolté que 13,57%.

Heureusement pour Olivier Faure, l'accord signé entre les partis du Nouveau Front Populaire lui assure d'être le seul candidat de la gauche dans ces élections législatives 2024. Or, aux européennes, les quatre listes de gauche ont récolté toutes ensemble 42,91% des suffrages dans cette circonscription.

Notons toutefois qu'Olivier Faure aura face à lui un candidat LR soutenu par le RN, Vincent Paul-Petit, qui pourrait donc capitaliser les électeurs des deux partis de droite. De plus, Reconquête ne présente pas de candidat dans cette circonscription. A eux trois, LR, le RN et Reconquête ont obtenu 37% des suffrages aux européennes. L'issu de ce scrutin législatif dépendra donc en grande partie du comportement des électeurs macronistes et de la mobilisation de ceux qui se sont abstenus le 9 juin.