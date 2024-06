Fabien Roussel réélu aux législatives 2024 ? Scrutin difficile en vue

Le communiste Fabien Roussel est candidat à sa réélection aux élections législatives dans le Nord. Mais dans sa circonscription, le RN a eu l'avantage au dernier scrutin.

Député de la 20e circonscription du Nord depuis 2017, Fabien Roussel espère bien être réélu lors des élections législatives 2024. Mais la partie s'annonce serrée pour le secrétaire national du Parti communiste français car l'extrême droite progresse sur son territoire. Lors des élections européennes, la liste de Jordan Bardella est arrivée largement en tête dans cette circonscription, qui comprend notamment la ville de Saint-Amand-les-Eaux.

54,4% des électeurs de la circonscription qui se sont rendus aux urnes le 9 juin dernier ont voté pour le Rassemblement national. Arrivée en seconde position, la liste du PCF n'a récolté que 11,34%. A eux quatre, les partis de gauche qui forment désormais le Nouveau Front populaire ont obtenu 27,79% des suffrages aux européennes. Des résultats qui indiquent que le rapport de force est en faveur de l'extrême droite, même si la participation au scrutin a été relativement faible.

Cinq candidats dans la circonscription

Déjà, la réélection de Fabien Roussel en 2022 n'a pas été facile : le communiste était arrivé en tête dès le premier tour des législatives, mais avec seulement un point et demi d'avance sur le candidat du RN, Guillaume Florquin. Au second tour, Roussel s'était imposé avec 54,40% des suffrages. Pour les législatives 2024, Fabien Roussel sera de nouveau opposé à Guillaume Florquin pour le RN, ainsi qu'à Elisabeth Gondy (investie par LR), Pierre-Luc Vervandier (majorité présidentielle) et Dimitri Mozdzierz (LO).

Que disent les sondages ? Au niveau du pays, le Rassemblement national est donné en tête des intentions de vote aux élections législatives : selon le baromètre Ifop du 17 juin pour le JDD, 33% des personnes interrogées comptent voter pour le parti de Jordan Bardella au premier tour, contre 28% pour le Nouveau Front Populaire, qui prend la deuxième place. Au second tour, les projections en nombre de sièges à l'Assemblée nationale sont serrées : selon le sondage de Cluster17 du 14 juin, le RN obtiendrait entre 195 et 245 députés, tandis que le Nouveau Front populaire en aurait entre 190 et 235.