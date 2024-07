Nouveau gouvernement : après l'Assemblée nationale, le NFP a-t-il déjà tout perdu ?

Alors que le gouvernement est désormais démissionnaire, il reste donc en place pour gérer les affaires courantes, il devrait se heurter à une date clé liée au budget pour l'année 2025. Les discussions au Parlement doivent débuter en octobre 2024, et les ministres démissionnaires dépourvus de prérogatives politiques ne pourraient pas y participer ou du moins, pas y porter la nouvelle loi de finances devant les parlementaires. Voilà pourquoi, la nomination du nouveau Premier ministre devrait intervenir au plus tard, après les Jeux Olympiques de Paris 2024, juste avant l'automne.

"L'urgence, c'est le perchoir, car Emmanuel Macron, même si je le regrette, déterminera la couleur du futur gouvernement en fonction du résultat de cette élection" indiquait le député LFI de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel, hier, avant l'élection du président de l'Assemblée nationale. Depuis, Yaël Braun-Pivet a été réélue. "Quand le jeu des alliances travestit le résultat démocratique, c’est un problème" réagit aujourd'hui Eric Coquerel. Avec cette défaite à l'Assemblée, la gauche a peut-être perdu plus qu'une élection.

10:14 - "On va regarder les recours juridiques possibles" lance Sandrine Rousseau (EELV) après le vote à l'Assemblée

Traditionnellement, le Premier ministre est de la même couleur politique que le président de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron suivra-t-il cette coutume ? Rien de certain. En revanche, la gauche ne semble pas avoir digéré l'élection de Yaël Braun-Pivet au Perchoir, ce jeudi soir, notamment en raison de la menace de voir un locataire de Matignon issu des rangs du camp Macron, voire de la droite si des alliances sont tissées.

"Elle a gagné un vote, mais ce n'est pas dans l'esprit de la démocratie" indiquait hier la dépitée écologiste Sandrine Rousseau sur TF1. "On voit à quel point Emmanuel Macron cadenasse le pouvoir avec des tactiques et des combines" dénonce-t-elle. Au sujet des 17 ministres démissionnaires ayant voté hier, l'élue est catégorique : "On va regarder les recours juridiques possibles (...) Normalement, le gouvernement est tout à fait séparé du Parlement, ça fait partie des fondamentaux de notre Constitution, de nos institutions » regrette-t-elle.