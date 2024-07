Nouveau gouvernement : Emmanuel Macron dresse le portrait du futur Premier ministre

Depuis le fort de Brégançon, la réflection d'Emmanuel Macron semble avancer concernant le nouveau locataire de Matignon. Un profil clair se dégage alors que le chef de l'Etat poursuit sa trêve estivale dans le Var.

L'essentiel Emmanuel Macron a repoussé la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement à la fin des Jeux olympiques, c'est-à-dire pas avant "la mi-août". Pour l'heure, c'est donc le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal qui gère les affaires courantes.

Par conséquent, c'est le gouvernement Attal qui prépare le projet de loi de finances qui sera présenté début octobre au Parlement, en vue du budget de l'année 2025. Une situation qui déplait à la gauche, qui espère toujours former un exécutif après sa victoire aux législatives.

Depuis le fort de Brégançon (Var), le président de la République imagine le profil du nouveau Premier ministre. "Un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite”, peut-on lire dans les colonnes du Monde.

En direct

10:41 - Le Premier ministre devra plaire "à la gauche comme à la droite" Emmanuel Macron profite d'une pause estivale depuis le fort de Brégançon pour donner de nouveaux indices au sujet du profil du nouveau Premier ministre. Des éléments clairs se dégagent désormais, pour celui ou celle, qui prendra la suite de Gabriel Attal. Le chef du gouvernement devra être "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite", peut-on lire dans les colonnes du Monde. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation". Voilà là, un indice important sur la composition du nouveau gouvernement et sur sa couleur politique. Notamment après le refus d'Emmanuel Macron de voir à Matignon la candidate du NFP, Lucie Castets. Le journal Le Monde révèle également que la posture de "l'omniprésent", adoptée par Emmanuel Macron pourrait désormais se transformer en "attitude miterrandienne".

En savoir plus

Dans quel délai le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ?

Emmanuel Macron a réclamé une "trêve politique" le temps des Jeux olympiques, alors que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet. Le président de la République a estimé qu'aucun nouveau gouvernement ne serait nommé avant la "mi-août", préférant la "stabilité" le temps de JO de Paris 2024.

Compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler l'adhésion d'au moins 289 députés, pour assurer une stabilité. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir ménager toutes les sensibilités, de gauche évidemment, du centre naturellement, mais aussi de droite. Si le NFP est arrivé en tête, le chef de l'État a déjà exclu de gouverner avec les députés LFI. Exit donc cette soixantaine d'élus, qui pourrait être compensée par la soixantaine de LR qui devraient à nouveau intégrer le palais Bourbon. Trouver des personnalités qui conviennent aux écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains ne sera pas chose aisée. Sans parler des points programmatiques sur lesquels tout le monde devra se mettre d'accord. Les négociations s'annoncent encore longues et complexes. Autant dire que Gabriel Attal devrait faire du rab…

Des négociations longues et complexes ont également existé à gauche, avant que le NFP ne se mette d'accord, mardi 23 juillet seulement une heure avant l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2. Après plusieurs semaines de tergiversations, les partis de gauche du NFP sont tombés d’accord sur le nom de la haute fonctionnaire, porte-parole de Nos Services publics, Lucie Castets, pour Matignon.

Mardi 30 juillet, Gabriel Attal a présenté au groupe Ensemble son "pacte d'action". Une quarantaine d'idées déclinées en six axes censés permettre "d'alimenter le dialogue avec les autres formations politiques", dans l'espoir de former une coalition relativement large, des socialistes jusqu'à la droite républicaine. Le "durcissement plus important de la politique pénale" et de "nouveaux efforts pour soutenir l'attractivité du métier d'enseignant" pourraient aussi faire partie des "discussions", même si ces lignes ne font pas partie des propositions écrites noir sur blanc par EPR. De quoi séduire à la fois Les Républicains et le Nouveau Front populaire.