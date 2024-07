Nouveau gouvernement : Gabriel Attal dégaine son "pacte d'action", vers une grande coalition ?

Au sein d'Ensemble pour la République, tous ne sont pas aussi critiques avec ce pacte d'action. Une autre députée met en avant des "petites touches" de nouveauté. Notamment la "Stratégie PISA 2030 pour élever le niveau" des écoliers ou encore la "conférence sociale sur les salaires et le partage de la valeur", fait-elle remarquer à Politico ce mardi 30 juillet 2024. En revanche, elle qualifie de "léger" l'ensemble du texte sur la fiscalité et l'environnement. Visiblement, le fonds vert, le mix nucléaire-énergies renouvelables et le leasing social de véhicules électriques ne semblent pas la convaincre.

Le texte qui sera proposé par le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal en milieu de matinée au groupe Ensemble pour la République (EPR) comportera également, selon les informations de Politico, des discussions envisageables avec l'opposition qui ne font pas partie des propositions d'EPR. À savoir : le “durcissement plus important de la politique pénale”, ou “de nouveaux efforts pour soutenir l’attractivité du métier d’enseignant”. Des thématiques qui devraient parler à la fois à LR et au NFP.

09:44 - Un pacte d'action en six axes, pour parler à la gauche et à la droite

Selon les informations de Politico, le groupe Ensemble pour la République (EPR) se réunit ce mardi en visioconférence pour la présentation du "pacte d'action" de Gabriel Attal, autour de 10h30. Un texte composé d'une quarantaine d'idées déclinées en six axes, dont l'objectif est de "permettre d'alimenter le dialogue avec les autres formations politiques", de manière à former une grande coalition. Pourquoi, pas, de la gauche socialiste jusqu'à la droite républicaine.

Les six piliers du projet sont les suivants : “la défense de qui nous sommes, la qualité de vie des Français, l’environnement, la sécurité, nos services publics et notre souveraineté militaire et économique”. Trois "principes essentiels" ont aussi été fixés nous indique ce mardi matin Politico qui s'est procuré ce fameux pacte d'action. "La responsabilité budgétaire", "l'inscription de la France dans le projet européen", et "la lutte indispensable contre le dérèglement climatique". Autrement dit, de quoi tenter de satisfaire à la fois la droite et la gauche.