Nouveau gouvernement : le temps presse et les tensions éclatent à gauche, Attal sur le départ

08:28 - "Rien n'a été bloqué" : le PS accusé d'avoir fait obstacle à la nomination d'un Premier ministre se défend

Les discussions étaient à ça d'aboutir ce week-end après la proposition du Parti communiste français de désigner Huguette Bello pour Matignon. Mais la présidente du conseil régional de La Réunion n'a pas fait consensus auprès du Parti socialiste et a décliné l'offre après de longues tergiversations. Jugé responsable par ses alliés du Nouveau Front populaire, le PS représenté par son premier secrétaire Olivier Faure assure que "rien n'a été bloqué". "Moi, cette candidature elle me parle. [...] Mais des socialistes considéraient, et c'est bien normal, que le parti qui a gagné les élections européennes à gauche, c'est le Parti socialiste, le parti qui est le plus en dynamique dans ces élections législatives (...) c'est le groupe socialiste", a-t-il expliqué sur France 2.