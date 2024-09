Nouveau Premier ministre, en direct : Cazeneuve ou un autre... Macron sur le point de trancher

Emmanuel Macron continue de jouer la montre en prolongeant les consultations avant la nomination du Premier ministre. Il reçoit deux prétendants au poste ce lundi 2 septembre, Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, mais l'Elysée invite à ne pas surinterpréter ces rencontres.

L'essentiel Le nom du Premier ministre se fait toujours attendre. Alors qu'une annonce était attendue dans le week-end, il est désormais question d'une nomination en début de semaine. La fumée blanche ne devrait pas être aperçue ce lundi 2 septembre consacré à une nouvelle série de consultations.

Deux candidats à la fonction de Premier ministre sont reçus par Emmanuel Macron ce lundi : Bernard Cazeneuve, le socialiste fait office de favori mais n'est pas soutenu par toutes les forces du NFP, et Xavier Bertrand issu des rangs de la droite. Le président de la République reçoit également ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy.

Qui sera nommé Premier ministre ? Les candidats potentiels à Matignon, de droite comme de gauche, n'ont pas la garantie de survivre à une motion de censure, c'est pourtant un critère clé du chef de l'Etat.

09:37 - Olivier Faure appelle à une "négociation", mais à une condition Olivier Faure appelle à une "négociation" sur la formation du nouveau gouvernement pour sortir du "blocage" politique actuel a-t-il déclaré sur BFMTV. Le patron du PS souhaiterait convier "les groupes parlementaires, les partis politiques, tous celles et ceux qui sont prêts à négocier" mais il prévient que les négociations devraient se faire sur la base du projet du NFP qui "est arrivé en tête" des législatives. Le député invite aux échanges, mais a refusé, comme les autres groupes du NFP, de se rendre aux deuxième round de négociations autour d'Emmanuel Macron. Sur ce point, il estime n'avoir "jamais été appelé à négocier sur quoi que ce soit". Si Olivier Faure propose ces négociations, c'est parce qu'il regrette la tournure des débats qui s'arrêtent trop au casting pour Matignon selon lui : "On ne parle que de : 'est-ce qu’on censurerait, est-ce qu’on censurerait pas, est-ce que machin vous va bien, est-ce que machine vous va mieux'" alors que "le problème n'est pas le choix d'un homme ou d'une femme", mais celui d'une "politique". 09:13 - Karim Bouamrane plus soucieux de la "méthode" que du "casting" pour le Premier ministre Un temps évoqué parmi les premiers ministrables, Karim Bouamrane, le maire (PS) de Saint-Ouen estime que "la clé de la réussite" du nouveau gouvernement sera "la méthode". "Ce n'est pas une question de personne" a déclaré l'édile sur Franceinfo, jugeant que l'important n'est pas de savoir qui, mais de trancher sur "quel chemin, quel moyen, quelle méthode". Si Karim Bouamrane assure que sa candidate reste celle du NFP, Lucie Castets, il ne s'oppose pas au nom de Bernard Cazeneuve si ce dernier arrive à réunir suffisamment derrière son nom. Le maire de Saint-Ouen continue de se montrer favorable à une ouverture de la gauche aux autres forces politique rappelant qu'on "a bien su trouver un bloc républicain allant de LR à LFI pour empêcher que le RN de remporter les élections". 09:01 - Bernard Cazeneuve est "disponible pour servir le pays" Bernard Cazeneuve est arrivé à l'Elysée pour son rendez-vous avec Emmanuel Macron. L'homme se rend à cette entrevue "en étant disponible pour servir le pays, afin de lui éviter des difficultés supplémentaires" a glissé l'entourage du socialiste à BFMTV. 08:56 - Faure plutôt réticent à l'hypothèse Cazeneuve Olivier Faure, patron du PS, dit n'avoir eu aucun contact que Bernard Cazeneuve et a semblé regretté au micro de RMC que le possible prétendant à Matignon n'ait pas cherché à le joindre alors que la démarche "n'aurait pas été illogique". Le première secrétaire socialiste ne donne pas l'impression de soutenir Bernard Cazeneuve et confie ne pas savoir "au nom de quoi Bernard Cazeneuve va aller parler avec Emmanuel Macron". 08:45 - Bernard Cazeneuve synonyme de continuité du macronisme ? La nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon signerait la poursuite de la politique macroniste d'après plusieurs groupes politiques, à commencer par le NFP. Questionné sur cette hypothèse, le patron du PS Olivier Faure a répondu sur BFMTV que son camp censurera "toute continuité avec le macronisme", sous-entendant que l'ancien Premier ministre pourrait ne pas marquer une rupture suffisamment nette avec le macronisme. L'extrême droite aussi estime que l'arrivée de Bernard Cazeneuve à Matignon ne changerait rien à la politique actuelle. Le député Jean-Philippe Tanguy a décrit le socialiste comme un "macroniste plus ou moins défroqué" sur TF1 : "Monsieur Cazeneuve, c’est monsieur Macron. C’est pareil" puisqu'il a appliqué, selon lui, "la même philosophie politique qui a échoué, qui a mené la France dans ce triste état, qui a ruiné les finances publiques". 08:34 - LFI étrille Macron et sa procrastination pour nommer le Premier ministre Huit semaines après les élections législatives, Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Le même a refusé de nomme la candidate choisie par le NFP qui est arrivé en tête du scrutin et profite d'une légère supériorité numérique à l'Assemblée nationale même sans majorité absolue. Une stratégie qui irrite LFI. "« Nous, nous sommes démocrates, républicains, nous demandons le respect du résultat des urnes" a déclaré Mathilde Panot sur France 2 appelant le chef de l'Etat à se plier à la logique institutionnelle. L'eurodéputée insoumise Manon Aubry est plus virulente dans sa critique sur CNews, elle estime qu'Emmanuel Macron "refuse toujours de reconnaître sa défaite" et "veut une cohabitation avec lui-même". Mais selon elle, le chef de l'Etat n'a plus le choix : "C'en est fini avec la brutalité du Parlement. L'exécutif propose, et ensuite l'Assemblée fait des majorités texte par texte". 08:20 - Bernard Cazeneuve "a un très mauvais bilan" du Premier ministre selon le RN L'hypothèse Bernard Cazeneuve ne séduit pas non plus le Rassemblement national. Le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy a d'ailleurs estimé sur TF« Bernard Cazeneuve n'est que le socialiste n'est "pas un homme d'Etat", en dépit de ses mandats en tant que ministre d'Etat, notamment de l'Intérieur, ou de Premier ministre durant les derniers mois du quinquennat de François Hollande. "Il ne suffit pas d'être hiératique devant la caméra et de parler de la République pour être un homme d'Etat" a jugé l'élu d'extrême droite ajoutant que Bernard Cazeneuve en tant que chef de gouvernement "a un très mauvais bilan", notamment en matière de "lutte antiterroriste". 08:11 - Cazeneuve "appartient à l'ancien monde dont nous voulons tourner la page" Le nom de Bernard Cazeneuve cité pour Matignon depuis plusieurs jours suscite de vives réactions au sein du NFP, notamment du côté de LFI. L'ancien ministre de François Hollande "appartient à l'ancien monde du hollandisme dont nous voulons tourner la page" a lancé Mathilde Panot au micro de France 2 ce lundi matin confirmant l'opposition de son camp, et d'une partie du NFP, à la nomination du social-démocrate à Matignon. "Monsieur Cazeneuve n'a pas participé au NFP, il est opposé (à son) programme et selon L'Humanité si Emmanuel Macron n'a pas nommé Lucie Castets, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'elle fasse le Smic à 1600 euros ni qu'elle abroge la réforme des retraites. Monsieur Cazeneuve ne portera pas notre programme" déroule la députée insoumise pour justifier son opposition à cette hypothèse. 08:03 - Macron reçoit aussi ses prédécesseurs Eux ne sont pas candidats à Matignon, mais ils peuvent conseiller Emmanuel Macron sur la personnalité à nommer, chacun prêchant pour son propre camp. Les deux précédents chefs de l'Etat sont attendus tour à tour à l'Elysée, à 11h et 12h30. François Hollande (PS), qui est redevenu député lors des législatives, pourrait permettre à Emmanuel Macron de prendre la température à gauche alors que le nom de Bernard Cazeneuve n'a pas le soutien des écologistes ou des insoumis et que le PS est divisé sur ce nom. Nicolas Sarkozy, fondateur de LR régulièrement consulté par Emmanuel Macron, devrait lui pousser l'idée d'un Premier ministre de droite qu'il s'agisse de Xavier Bertrand ou d'un autre. 07:57 - Les prétendants à Matignon défilent à l'Elysée Toujours pas de fumée blanche, mais des consultations qui continue en vue de la nomination d'un Premier ministre. Emmanuel Macron reçoit deux candidats à Matignon ce lundi 2 septembre. Le socialiste Bernard Cazeneuve, dont le nom tient la corde depuis plusieurs jours, est le premier à être reçu à 8h45. Le second est attendu à 15h30 et issu des rangs de la droite puisqu'il s'agit de Xavier Bertrand qui s'est dit intéressé par le poste.

Dans quel délai le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ?

Après la "trêve politique" respectée durant les Jeux olympiques, Le président de la République avait fixé le cap de mi-août pour le nomination d'un nouveau Premier ministre et en suivant du futur gouvernement. Mais plus d'un mois et demi après les élections législatives et alors alors que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet, la date de la nomination du Premier ministre n'est toujours pas arrêtée. Elle est toutefois attendue dans la semaine du 26 août, après les consultations d'Emmanuel Macron avec les différentes forces politiques, soit "à partir de mardi" 27 août comme l'avait indiqué l'Elysée. Mais faute d'accord, de nouveaux échanges sont organisés, avant l'annonce tant attendue. Emmanuel Macron a tout de même fait savoir à des interlocuteurs qu'il aimerait nommer un Premier ministre avant le 2 septembre.

Compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler "la majorité la plus large et la plus stable possible", mais parvenir à former une majorité absolue de 289 députés s'avèrent impossible, à moins d'une coalition surprise. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir ménager toutes les sensibilités, de gauche évidemment, du centre naturellement, mais aussi de droite. Si le NFP est arrivé en tête, le chef de l'État a déjà exclu de gouverner avec les députés LFI. Mais Jean-Luc Mélenchon a ouvert la voie à un gouvernement de gauche sans ministres LFI et a piégé Emmanuel Macron à son propre jeu. Reste que l'opposition du camp présidentiel, de la droite et de l'extrême droite s'exprime toujours contre le programme du NFP, et non plus seulement les élus LFI. Trouver des personnalités qui conviennent aux écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains n'est pas chose aisée. Sans parler des points programmatiques sur lesquels tout le monde devra se mettre d'accord.

Quel pourrait être le profil du futur Premier ministre ?

Emmanuel Macron a profité d'une pause estivale depuis le fort de Brégançon pour donner de nouveaux indices au sujet du profil du nouveau Premier ministre. Des éléments clairs se dégagent désormais, pour celui ou celle, qui prendra la suite de Gabriel Attal. Le chef du gouvernement devra être "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite", peut-on lire dans les colonnes du Monde. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation". Voilà là, un indice important sur la composition du nouveau gouvernement et sur sa couleur politique. Notamment après le refus d'Emmanuel Macron de voir à Matignon la candidate du NFP, Lucie Castets.

Xavier Bertrand fait partie des principaux noms qui circulent pour Matignon. Le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, lui, est même soutenu par plusieurs personnalité du centre et de la droite. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, le 30 juillet dernier. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin parlait lui "d'un un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France", un jour plus tôt. Concernant le principal intéressé, il n'existe pas de contact direct avec le président de la République. Bertrand et Macron échangent, certes, mais par "des émissaires" selon les informations du Parisien.

Le président de la République consulte au moins sur un deuxième nom pour le poste de Premier ministre, il s'agit de Bernard Cazeneuve. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande reste toutefois beaucoup moins médiatisé que Xavier Bertrand, et beaucoup plus discrets sur ses nouvelles aspirations politiques. Pour autant, selon les informations du Parisien, ce dernier a récemment échangé avec le chef de l'Etat "qu'il avait déjà vu en toute discrétion à l'Elysée au printemps (bien avant la dissolution). Un profil qui pourrait tout à fait satisfaire la dimension consensuelle recherchée par Emmanuel Macron pour remplacer Gabriel Attal.

Dimanche 4 août, la ministre démissionnaire chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a également évoqué trois noms issus des Républicains pour occuper le poste de Premier ministre en lieu et place de Gabriel Attal. Sans surprise, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Puis Michel Barnier, ancien ministre dont nous vous parlions dans cet article le 31 juillet dernier dans le cadre d'un éventuel Premier ministre technique. Enfin, le nom de Gérard Larcher, actuel président du Sénat a aussi été cité par Aurore Bergé pour intégrer Matignon. Les trois "ont une expérience solide de gouvernement, du Parlement, et du compromis", estime la ministre macroniste, issue de la droite. Jean-Louis Borloo est aussi évoqué.