Nouveau Premier ministre, en direct : Macron coincé, nouvelle volte-face ?

Emmanuel Macron continue de consulter, mais peine à trouver des options satisfaisantes. Alors que la nouvelle hypothèse sur une nomination de Thierry Beaudet à Matignon a émergé, le chef de l'Etat regarderait de nouveau vers Bernard Cazeneuve.

L'essentiel Le Premier ministre sera-t-il connu dans les prochaines heures ? Aux dernières nouvelles, le délai était fixé à ce mardi 3 septembre ou à mercredi au plus tard, selon un proche d'Emmanuel Macron à Libération.

Inattendu, le nom du Thierry Beaudet s'est ajouté à la liste des prétendants à Matignon hier et est apparu comme le favori. Mais l'accueil du nom du président du CESE, notamment dans le camp présidentiel, pourrait avoir refroidi Emmanuel Macron d'après les indiscrétions de Politico. La faute au profil trop technique et pas assez politique de Thierry Beaudet. Un accord de principe a pourtant été conclu la semaine dernière entre les deux hommes selon l'Opinion.

Malgré l'entrée en lice de Thierry Beaudet, Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand continuent d'être cités et testés auprès de la classe politique pour Matignon. Alors que le socialiste tenait la corde jusqu'à lundi matin, il s'est dit enclin à s'installer à Matignon à condition de pouvoir y mener sa politique, même si elle rompt avec celle du chef de l'État. L'entretien s'est soldé par une bise entre les deux hommes : signe d'un accord conclu ou d'un accord sur l'impossibilité d'une cohabitation entre eux deux ?

09:16 - La droite appelle à la nomination d'un Premier ministre.. issu de son camp Deuxième appel émanant de la droite en faveur de la nomination, rapide, d'un Premier ministre. Cette fois c'est Olivier Marleix, député et ancien président du groupe LR à l'Assemblée, qui déclaré sur LCI qu'Emmanuel Macron doit nommer à Matignon une personnalité qui "permette de gouverner et de faire travailler un peu tout le monde à l'Assemblée nationale" ajoutant que le Premier ministre devra "rendre possible le fonctionnement des institutions" et être "d'intérêt général". Mais l'élu de la droite exprime aussi des préférences plus partisanes en défendant la nomination d'un Premier ministre "de droite capable de travailler avec tout le monde". La position tranche avec celle affichée par Laurent Wauquiez, président du groupe de députés LR qui a repris les rênes du parti, qui a fait savoir à Emmanuel Macron en consultation que la droite ne prendra pas part à un gouvernement. Le droite bouge sur cette décision, surtout depuis que Nicolas Sarkozy a soutenu l'hypothèse d'un Premier ministre de droite dans Le Figaro le week-end dernier. 09:05 - Une nomination trop tardive pour Matignon ? "C'est normal" estime un macroniste La nomination du Premier ministre tarde, mais les élus du camp présidentiel prennent la défense d'Emmanuel Macron accusé de procrastiner et de jouer la montre pour garder la main. "C'est normal que ça prenne du temps" a déclaré le député macroniste Benjamin Haddad sur Télématin ce mardi en insistant sur le fait que la situation est "inédite". "Le président de la République, prend ses responsabilités. Son rôle est de nommer un Premier ministre et de choisir une solution de stabilité pour nos institutions" a-t-il ajouté. 08:58 - "Il faut qu'une décision soit prise" pour Matignon presse Jean-François Copé Plus que 50 jours après les élections législatives, Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Et il est de plus en plus pressé par la classe politique : " il faut qu'une décision soit prise" pour Matignon a lancé le maire LR de Meaux, Jean-François Copé sur TF1. S'il appelle à la nomination d'un Premier ministre, il exprime aussi ses préférences qui vont à un chef de gouvernement issu de la droite, malgré le refus de Laurent Wauquiez de prendre part au gouvernement. Le politique dit aussi son opposition à la nomination d'un profil technique comme Thierry Beaudet : "Où est-il écrit dans la Constitution, dans l'histoire politique de notre pays, qu'il fallait choisir à la tête du gouvernement français quelqu'un de neutre qui n'a pas d'expérience, qui ne connaît pas le monde politique ? Quand la situation est grave, il faut des professionnels. Nous avons besoin d'un professionnel à la tête de ce gouvernement". 02/09/24 - 23:30 - Qu'est-ce qu'un gouvernement technique ? FIN DU DIRECT - Si la nomination à Matignon de Thierry Beaudet venait à se confirmer, la France pourrait bien hériter d'un gouvernement dit "technique". Comme l'analyse franceinfo, incarné par des hauts fonctionnaires et autres spécialistes de thèmes précis, ce gouvernement aurait finalement "peu de poids" et prendrait des décisions plutôt consensuelles. "Un gouvernement technique, avec de la société civile, courrait le risque d'avoir une fragilité vis-à-vis du pouvoir législatif. Avec des personnalités fortes comme Gabriel Attal, François Hollande ou Marine Le Pen, bon courage !" analysait, plus tôt dans la journée, un député d'Ensemble auprès de franceinfo. 02/09/24 - 22:50 - Les écologistes réclament une session extraordinaire du Parlement Dans la foulée du Rassemblement national, les écologistes ont à leur tour demandé à réunir le Parlement. Dénonçant "une situation politique intenable", ils estiment dans un communiqué que "l'obsession d'Emmanuel Macron d'assurer la continuité d'une politique rejetée par les Français entraîne le blocage de tout un pays". 02/09/24 - 22:34 - Peut-on espérer l'annonce d'un nouveau Premier ministre demain ? Telle est la question. Les dernières rumeurs affirment que ce pourrait être en ce début de semaine "d'ici mercredi", selon un proche d'Emmanuel Macron à Libération. Pour l'heure, on ignore si les consultations vont se poursuivre mardi ou si Emmanuel Macron compte passer à l'annonce tant attendue demain. "Avec lui, on ne sait toujours pas à quoi s'attendre. Mais au moins maintenant, on sait attendre", s'amuse un proche du chef de l'État auprès de BFMTV. 02/09/24 - 22:12 - François Hollande à l'origine de la fuite de l'hypothèse Thierry Beaudet ? C'est l'une des grandes informations à retenir de la journée : Thierry Beaudet serait l'une des hypothèses étudiées par le camp Macron pour Matignon. Une information révélée par l'Opinion et qui, selon l'ex-secrétaire d'État d'Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, aurait fuité dans la presse grâce à un certain... François Hollande. C'est en tout cas ce qu'elle a assuré ce lundi soir sur BFMTV. 02/09/24 - 21:40 - Thierry Beaudet, loin de séduire le camp présidentiel ? Surprise du jour, l'inconnu du grand public serait loin de faire l'unanimité au sein du camp présidentiel, croit savoir lundi soir BFMTV. Qualifié de "bon profil", "proche des milieux CFDT" et qui "incarne la société civile", nombreux sont ceux qui soulignent cependant un profil pas assez politique. "La situation n'a jamais été aussi compliquée, et on mettrait un Premier ministre qui n'a jamais fait de politique de sa vie ? C'est insensé !" commente un député centriste, insistant : "Il préside le Cese, mais les membres du Cese à côté des députés, ce sont des Bisounours." Et un cadre d'Ensemble d'ajouter : "Il a deux principaux problèmes : il ne tient pas face à cette Assemblée et il n'apporte aucune voix à gauche." 02/09/24 - 21:18 - Bernard Cazeneuve, toujours une option sérieuse pour Matignon ? Si la surprise Thierry Beaudet a fait les choux gras de la presse ce lundi, Bernard Cazeneuve reste dans le camp présidentiel une hypothèse tout à fait solide. "Il ne faut pas minimiser l'importance du rendez-vous qu'il a eu avec le président. Bernard Cazeneuve n'est pas un leurre !" assure auprès de BFMTV un proche du chef de l'État. Tandis qu'un cadre du camp de la majorité présidentielle tempère, toujours auprès de la chaîne d'information en continu : "Bernard Cazeneuve, ça convient à tout le monde chez nous, sauf s'il abroge la réforme des retraites. Là, on le censurerait."

Dans quel délai le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ?

Après la "trêve politique" respectée durant les Jeux olympiques, Le président de la République avait fixé le cap de mi-août pour le nomination d'un nouveau Premier ministre et en suivant du futur gouvernement. Mais plus d'un mois et demi après les élections législatives et alors alors que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet, la date de la nomination du Premier ministre n'est toujours pas arrêtée. Elle est toutefois attendue dans la semaine du 26 août, après les consultations d'Emmanuel Macron avec les différentes forces politiques, soit "à partir de mardi" 27 août comme l'avait indiqué l'Elysée. Mais faute d'accord, de nouveaux échanges sont organisés, avant l'annonce tant attendue. Emmanuel Macron a tout de même fait savoir à des interlocuteurs qu'il aimerait nommer un Premier ministre avant le 2 septembre.

Compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler "la majorité la plus large et la plus stable possible", mais parvenir à former une majorité absolue de 289 députés s'avèrent impossible, à moins d'une coalition surprise. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir ménager toutes les sensibilités, de gauche évidemment, du centre naturellement, mais aussi de droite. Si le NFP est arrivé en tête, le chef de l'État a déjà exclu de gouverner avec les députés LFI. Mais Jean-Luc Mélenchon a ouvert la voie à un gouvernement de gauche sans ministres LFI et a piégé Emmanuel Macron à son propre jeu. Reste que l'opposition du camp présidentiel, de la droite et de l'extrême droite s'exprime toujours contre le programme du NFP, et non plus seulement les élus LFI. Trouver des personnalités qui conviennent aux écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains n'est pas chose aisée. Sans parler des points programmatiques sur lesquels tout le monde devra se mettre d'accord.

Quel pourrait être le profil du futur Premier ministre ?

Emmanuel Macron a profité d'une pause estivale depuis le fort de Brégançon pour donner de nouveaux indices au sujet du profil du nouveau Premier ministre. Des éléments clairs se dégagent désormais, pour celui ou celle, qui prendra la suite de Gabriel Attal. Le chef du gouvernement devra être "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite", peut-on lire dans les colonnes du Monde. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation". Voilà là, un indice important sur la composition du nouveau gouvernement et sur sa couleur politique. Notamment après le refus d'Emmanuel Macron de voir à Matignon la candidate du NFP, Lucie Castets.

Xavier Bertrand fait partie des principaux noms qui circulent pour Matignon. Le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, lui, est même soutenu par plusieurs personnalité du centre et de la droite. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, le 30 juillet dernier. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin parlait lui "d'un un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France", un jour plus tôt. Concernant le principal intéressé, il n'existe pas de contact direct avec le président de la République. Bertrand et Macron échangent, certes, mais par "des émissaires" selon les informations du Parisien.

Le président de la République consulte au moins sur un deuxième nom pour le poste de Premier ministre, il s'agit de Bernard Cazeneuve. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande reste toutefois beaucoup moins médiatisé que Xavier Bertrand, et beaucoup plus discrets sur ses nouvelles aspirations politiques. Pour autant, selon les informations du Parisien, ce dernier a récemment échangé avec le chef de l'Etat "qu'il avait déjà vu en toute discrétion à l'Elysée au printemps (bien avant la dissolution). Un profil qui pourrait tout à fait satisfaire la dimension consensuelle recherchée par Emmanuel Macron pour remplacer Gabriel Attal.

Dimanche 4 août, la ministre démissionnaire chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a également évoqué trois noms issus des Républicains pour occuper le poste de Premier ministre en lieu et place de Gabriel Attal. Sans surprise, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Puis Michel Barnier, ancien ministre dont nous vous parlions dans cet article le 31 juillet dernier dans le cadre d'un éventuel Premier ministre technique. Enfin, le nom de Gérard Larcher, actuel président du Sénat a aussi été cité par Aurore Bergé pour intégrer Matignon. Les trois "ont une expérience solide de gouvernement, du Parlement, et du compromis", estime la ministre macroniste, issue de la droite. Jean-Louis Borloo est aussi évoqué.