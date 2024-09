Nouveau Premier ministre, en direct : une nomination imminente ? Un choix à contre-courant pour Macron

Le Premier ministre pourrait être nommé ce mercredi 4 septembre en fin de journée selon plusieurs médias. Emmanuel Macron aurait tranché entre les hypothèses Cazeneuve et Bertrand malgré le risque de censure, à moins qu'un nouveau nom comme David Lisnard ait changé la donne.

L'essentiel Le nouveau Premier ministre pourrait (enfin) être nommé ce mercredi 4 septembre. Emmanuel Macron, pressé par toutes les forces de la classe politique, aurait fini par trancher entre deux hypothèses sérieuses. Il n'est pourtant pas parvenu à s'assurer officiellement d'une la formation d'une majorité derrière un potentiel chef de gouvernement.

Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand ? C'est un de ces deux politiques qui pourrait être nommé à Matignon et Xavier Bertrand tiendrait la corde selon BFMTV. Testées à plusieurs reprises ces options ne remplissent pourtant pas tous les critères posés par le chef de l'Etat. Le premier envisage d'abroger la réforme des retraites, une ligne rouge pour le camp macroniste, tandis que le deuxième risque d'être renversé par une motion de censure sans le soutien du RN.

Une troisième option circule, celle de la nomination de David Lisnard, le maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France. L'édile azuréen parait en mesure d'être soutenu par le RN quand Xavier Bertrand est assuré d'être censuré par le parti d'extrême droite.

14:22 - L'option d'un Premier ministre (presque) technique définitivement écartée Faute d'accord politique ou d'assurance suffisante pour une non-censure du futur Premier ministre, l'hypothèse de nommer un chef de gouvernement technique a été envisagée avec sérieux par Emmanuel Macron notamment avec la nomination un temps évoquée de Thierry Beaudet. Mais l'accueil réservé à l'hypothétique arrivée du président du CESE a poussé le chef de l'Etat a abandonné cette idée : "Quand il a vu le tir de barrage autour du scénario Thierry Beaudet, il s’est rendu à l’évidence qu’il fallait revenir à une solution politique" a glissé un proche du Président au Parisien. Politico confirme qu'Emmanuel Macron penche désormais "plutôt" pour une "solution politique". Les hypothèses Cazeneuve et Bertrand encore sur la table à quelques heures d'une possible annonce renforce cette idée. 13:57 - Le Premier ministre pourrait être nommé en fin de journée Enfin la fumée blanche ? Le Premier ministre pourrait être nommé ce mercredi selon les informations de plusieurs médias dont BFMTV et Le Parisien. L'annonce est attendue en fin de journée, entre 17 et 20 heures selon la fourchette précisée par BFMTV. Emmanuel Macron fera-t-il connaître son choix par communiqué ou lors d'une allocution télévisée ? Un communiqué pourrait être publié en fin de journée avant une prise de parole du chef de l'Etat pour expliquer son choix. 13:40 - Pourquoi David Lisnard peut prétendre à Matignon Son nom circule en coulisses et commence a été évoqué par certains politiques, dont le vice-président du RN Sébastien Chenu. Il a surement suscité quelques discussions au sein de la droite LR, mais est-il arrivé jusqu'aux oreilles d'Emmanuel Macron ? Si oui, le président de la République prête-t-il un intérêt à cette nouvelle option pour Matignon ? David Lisnard pourrait créer la surprise en s'ajoutant, officiellement, à la liste des prétendants au poste de Premier ministre. S'il présente un profil de droite qui nous plaira pas à la gauche, il peut peut-être bénéficier du soutien du camp présidentiel, de la droite et de l'extrême droite pour résister à une motion de censure. Voici les raisons qui font de lui un candidat potentiel. 13:25 - Cazeneuve en lice, mais sans la préférence d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron a fait de la non-censurabilité son principal critère pour la nomination d'un Premier ministre et il n'est pas le plus évident à respecter compte tenu des divisions politiques. Mais le chef de l'Etat préférerait aussi nommer une personnalité qui ne s'attarde pas à défaire la politique qu'il a menée ces dernières années, notamment la réforme des retraites. L'abrogation de cette réforme serait "une ligne rouge" que le prochain locataire de Matignon ne devrait pas envisager selon les indiscrétions de proches du chef de l'Etat dans les médias. Le député Sylvain Maillard l'assurait publiquement hier sur Franceinfo. Or Bernard Cazeneuve qui promet de mener une politique de gauche a affiché sa volonté de revenir sur cette réforme face à Emmanuel Macron, une position qui de fait pourrait le disqualifier dans la course à Matignon. L'Elysée assure que sa nomination est pourtant toujours à l'étude, mais il est clair qu'elle n'est pas la préférer du chef de l'Etat, surtout face à des noms de droite pour qui la priorité n'est pas de revenir sur la réforme des retraites. 13:02 - Faure plaide pour des "négociations entre groupes parlementaires" Face au blocage de la situation politique et l'absence de solution claire à l'issue des consultations d'Emmanuel Macron avec les forces politiques, le patron du PS Olivier Faure a appelé sur TF1 à organiser des "négociations entre groupes parlementaires" sur un programme de gouvernement avant la nomination d'un Premier ministre dans le but d'"assurer une stabilité". La nomination du Premier ministre est pourtant une prérogative du chef de l'Etat comme l'a rappelé la droite, mais alors qu'Emmanuel Macron conditionne sa décision à la formation d'une majorité à l'Assemblée, le socialiste propose d'aller plus loin et de faire du Premier ministre un "exécutant" de ce qui a été ou sera décidé à l'Assemblée nationale. "Je ne suis pas prêt à donner un chèque en blanc. Il faut avoir la possibilité de discuter de ce que sera la politique de la France" a-t-il insisté. 12:41 - Une nomination du Premier ministre possible dans la journée ? L'entourage d'Emmanuel Macron avait misé sur une nomination du Premier ministre en "début de semaine" et l'un avait même fixé le délai limite à la journée de mercredi. Mais à la mi-journée aucune annonce n'a été faite ou ne semble prévue. La situation est encore à même d'évoluer, d'autant qu'en coulisses Emmanuel Macron continue sans doute de consulter pour trancher. Les hypothèses Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand sont toujours celles qui tiennent la corde, mais le nom de David Lisnard est évoqué officieusement et parait comme une possibilité. Les prochaines heures pourraient être décisives. 12:25 - Le RN pas fermé aux nominations de Lisnard ou de Borloo Le Rn est fermé quant aux nominations de Xavier Bertrand ou de Bernard Cazeneuve à Matignon, mais selon son vice-président Sébastien Chenu le parti est ouvert à d'autres options. "Nous savons que le prochain Premier ministre ne sera pas issu de nos rangs donc on ne va pas se dire qu’on va censurer immédiatement tout ce qui n’est pas issu de nos rangs" a-t-il déclaré sur LCI mais il attend un Premier ministre qui "respecterait les oppositions" et cite deux hypothèses qui pourraient être envisagées par le RN : "Il y a des gens qui se comportent bien dans la vie politique. Jean-Louis Borloo, par exemple, avec qui on a des vraies différences d’approche et qui se comporte bien. David Lisnard aussi". 12:06 - LFI campe ses positions pour le Premier ministre : Castets ou rien LFI ne bouge pas d'un iota. Le parti de gauche membre du NFP continue de soutenir uniquement la candidature de Lucie Castets pour le poste de Premier ministre et promet de censurer "qui que ce soit si ce n'est pas Lucie Castets" comme l'a rappelé le coordinateur du parti, Manuel Bompard, ce mercredi. Choisir quelqu'un d'autre serait "une remise en cause du résultat des législatives" selon lui. Logiquement, LFI refuse donc de prendre part à de nouveaux échanges avec Emmanuel Macron pour trouver un accord sur un autre nom. Les discussions entre LFI et l'Elysée reprendront uniquement "s'il s'agit de préparer les modalités concrètes d'une cohabitation avec Lucie Castets" a souligné Manuel Bompard. 11:47 - Bernard Cazeneuve toujours en course pour Matignon L'option de nommer Bernard Cazeneuve fait le yoyo. L'ancien ministre de gauche passe de la position de favori à celui de candidat promis à une motion de censure faute de soutiens suffisants, notamment dans son ancien camp, le PS. Si les lignes minoritaires du camp politique affichent un soutien sans faille, le soutien des socialistes de la ligne portée par Olivier Faure n'est pas assuré. Mais la donne a-t-elle changé ? Mardi soir en bureau national, le PS a voté contre un soutien inconditionnel à Bertrand Cazeneuve, mais il ne promet pas une censure si l'homme propose un programme qui convient au PS. Si les socialistes le soutiennent et que les élus LR ne s'opposent pas d'office à un gouvernement Cazeneuve, le prétendant à Matignon peut espérer éviter une motion de censure quand bien même elle serait soutenue par le reste du NFP et le RN. Lire l'article Cazeneuve Premier mieux placé que Xavier Bertrand pour devenir Premier ministre 11:29 - "Il faut que ça aille vite" : même Macron montre des signes d'impatience Le temp commence à devenir long sans Premier ministre et avec des consultations qui s'enchainent mais qui n'aboutissent pas. Si plusieurs politiques de droite comme de gauche ont appelé une nomination rapide, dans les prochaines heures, depuis le début de la semaine, Emmanuel Macron commence aussi à s'impatienter à en croire Le Parisien. "Il faut maintenant que ça aille vite" a lâché le chef de l'Etat à certains de ses interlocuteurs dans la soirée de mardi soir après une énième journée d'échanges avec les forces politiques. Il considère être allé "au bout du bout des discussions" entamées en juillet selon les précisions du Parisien. Mais il n'appartient qu'à lui de prendre une décision pour Matignon. 11:05 - David Lisnard, une nouvelle option de la droite pour Matignon Et si David Lisnard s'invitait dans la course à Matignon ? Le maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France a pris part aux consultations autour d'Emmanuel Macron et Le Figaro le considère comme une option à prendre en considération pour la nomination du futur Premier ministre. L'édile est resté "ambigu" quant à sa volonté de devenir chef du gouvernement et il n'a pas fermé la porte en se disant prêt à accepter Matignon à condition d'avoir une "possibilité d’agir", notamment de mener une politique de droite. Pour David Lisnard, la situation politique peut être l'occasion pour la droite de se remettre au centre de l'échiquier politique, non pas pour avoir des postes, mais pour porter les mesures qu'elle défend. Le maire de Cannes, issu des rangs LR, devrait pouvoir compter sur le soutien de sa famille politique, mais il pourrait aussi convenir au RN de par ses positions très droitières sur certains sujets comme l'immigration ou la sécurité. En ce sens et si ces soutiens se confirment, David Lisnard pourrait être le prétendant avec le plus de chance de résister à une motion de censure, même sans le soutien de la gauche. 10:38 - Retailleau veut un ministre "dans les prochaines heures" Bruno Retailleau continue de presser le chef de l'Etat à nommer un Premier ministre. Le chef des sénateurs LR au Sénat pousse Emmanuel Macron à prendre une décision et à la fait connaitre "dans les heures qui viennent" sur BFMTV, soit d'ici ce mercredi soir. L'homme de droite précise aussi le profil du Premier ministre qu'il espère voir nommé à Matignon, à savoir un chef de gouvernement "de cohabitation" qui puisse appliquer "le pacte législatif" défendu par LR. 10:22 - Le RN joue les arbitres et pose ses conditions pour Matignon Le RN peut se permettre de jouer les arbitres face concernant les noms cités pour Matignon, aucun n'obtenant de soutien suffisant auprès de la gauche et de la droite. Marine Le Pen, cheffe des députés d'extrême droite a donc précisé les conditions dans lesquelles son camp ne votera pas une motion de censure comme le rapporte BFMTV : il faut que le Premier ministre soit respectueux de tous les élus y compris ceux du RN, qu'il engage un travail pour instaurer la proportionnelle aux législatives et qu'il travaille sur des sujets chers au RN comme l'immigration, la sécurité et le pouvoir d'achat. 10:18 - Le RN censurera aussi bien Bertrand que Cazeneuve La position du RN est connue depuis hier, mais elle est désormais officielle puisque Marine Le Pen a confirmé à Emmanuel Macron lors de leur entretien téléphonique d'hier soir que son parti censurera autant un gouvernement mené par Xavier Bertrand qu'un autre dirigé par Bernard Cazeneuve. Après la "trêve politique" respectée durant les Jeux olympiques, Le président de la République avait fixé le cap de mi-août pour le nomination d'un nouveau Premier ministre et en suivant du futur gouvernement. Mais deux mois après les élections législatives et alors alors que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet, la date de la nomination du Premier ministre n'est toujours pas arrêtée.

Compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler "la majorité la plus large et la plus stable possible", mais parvenir à former une majorité absolue de 289 députés s'avèrent impossible, à moins d'une coalition surprise. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Quel pourrait être le profil du futur Premier ministre ?

Des éléments clairs se dégagent désormais, pour celui ou celle, qui prendra la suite de Gabriel Attal. Le chef du gouvernement devra être "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite", peut-on lire dans les colonnes du Monde. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation". Voilà là, un indice important sur la composition du nouveau gouvernement et sur sa couleur politique. Notamment après le refus d'Emmanuel Macron de voir à Matignon la candidate du NFP, Lucie Castets.

Xavier Bertrand fait partie des principaux noms qui circulent pour Matignon. Le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, lui, est même soutenu par plusieurs personnalité du centre et de la droite. Le président de la République consulte au moins sur un deuxième nom pour le poste de Premier ministre, il s'agit de Bernard Cazeneuve. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande reste toutefois beaucoup moins médiatisé que Xavier Bertrand, et beaucoup plus discrets sur ses nouvelles aspirations politiques. Pour autant, selon les informations du Parisien, ce dernier a récemment échangé avec le chef de l'Etat "qu'il avait déjà vu en toute discrétion à l'Elysée au printemps (bien avant la dissolution). Un profil qui pourrait tout à fait satisfaire la dimension consensuelle recherchée par Emmanuel Macron pour remplacer Gabriel Attal.