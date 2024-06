Louis Boyard peut-il être réélu aux législatives 2024 ? Quel résultat espérer ?

Louis Boyard, député LFI sortant, a-t-il des chances d'être réélu à l'Assemblé nationale lors des prochaines législatives ? Quel résultat peut-il espérer ?

Vainqueur dès sa première participation à des élections, le député sortant LFI Louis Boyard est candidat à sa réélection, dans la troisième circonscription du Val-de-Marne, pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains. Le jeune homme de 23 ans, en poste depuis les législatives de 2022, est de nouveau investi par La France insoumise sous la bannière du Nouveau Front populaire, l'alliance entre les principales forces de gauche. En moins de deux ans, Louis Boyard est devenu une figure de La France insoumise, l'ancien président de l'Union nationale lycéenne, passé par la télé et la radio, s'est fait remarquer aussi bien au sein de l'hémicycle que dans les médias.

Le député perçu par certains comme un "agitateur", n'en est pas moins la coqueluche d'une partie des jeunes électeurs. En campagne pour sa réélection, il a notamment pour adversaire le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor, un ancien journaliste politique pour la chaîne Cnews et Arnaud Barbotin candidat pour l'union de l'extrême droite, la coalition entre le Rassemblement national et le président LR Eric Ciotti.

Une circonscription normalement acquise à la gauche

La troisième circonscription du Val-de-Marne vote historiquement à gauche, depuis plus de 40 ans ce sont les candidats des listes PCF et PRG qui arrivent en tête, exceptions faites en 2012 et en 2017 où un candidat UMP (aujourd'hui Les Républicains) et LREM (actuel Renaissance) avaient été élus. En 2022, Louis Boyard était arrivé en tête dès le premier tour avec 31,57% des voix, devant le député LREM sortant Laurent Saint-Martin (25,52%). Une place confirmée au second tour avec 51,98% des suffrages exprimés.

Aux dernières européennes, le Val-de-Marne plaçait la liste de Manon Aubry en tête avec 21,9% des voix tout juste devant la liste menée par Jordan Bardella (17,59%). Mais dans les catons de Louis Boyard, les habitants de Villecresnes et Villeneuve-le-Roi ont placé le RN en tête, rien n'est donc totalement acquis pour le député LFI. Pour le moment les sondages donnent le Rassemblement national en tête des intentions de vote aux prochaines législatives pour l'ensemble du pays. Toutefois, dans le département du Val-de-Marne, historiquement communiste jusqu'en 2021, La France insoumise profite depuis quelques années d'une opinion favorable. Lors des précédentes législatives, le parti rejoint par Louis Boyard, en décembre 2022, avait remporté quatre des onze circonscriptions du département.