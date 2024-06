Aurélien Rousseau élu aux législatives ? Quel résultat attendu pour l'ancien ministre ?

Aurélien Rousseau est candidat pour le Nouveau Front populaire dans la septième circonscription des Yvelines pour ces législatives anticipées. Quel résultat pour l'ancien ministre de la Santé ?

Ancien ministre de la Santé et ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau est candidat dans la septième circonscription des Yvelines, autour de Conflans-Saint-Honorine, pour ces législatives anticipées. Il défend les couleurs du Nouveau Front populaire à ce scrutin et espère obtenir un bon résultat ce dimanche lors du premier tour.

Celui qui a quitté le gouvernement en décembre dernier à la suite de la loi immigration a expliqué, sur FranceInfo, son choix de se présenter avec le NFP plutôt qu'avec la majorité présidentielle par un "désaccord politique" ainsi "qu'une divergence profonde" avec Emmanuel Macron. Il a assuré sur X que son objectif premier était de lutter contre le RN : "Le RN ne doit pas accéder au pouvoir. Aux côtés de Raphaël Glucksmann, fort de mes valeurs, républicaines, universalistes, pour le progrès et l'émancipation, je m'engage dans la dynamique de rassemblement de la gauche Front populaire, seule capable de faire barrage à l'extrême droite". Emmanuel Macron n'a pas manqué de fustiger de ce choix : "ça montre toute sa cohérence", avait ironisé le président de la République en marge du G7.

Pour rappel, Aurélien Rousseau avait auparavant été adhérent du PCF puis était devenu directeur de cabinet adjoint du socialiste Bertrand Delanoë, de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve. De 2018 à 2021, il a été directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et a piloté la politique de santé en région notamment pendant la pandémie de Covid-19.

Quel résultat pour Aurélien Rousseau aux législatives ?

Ce dimanche, Aurélien Rousseau affronte notamment la députée sortante de la majorité présidentielle et ancienne ministre de la Ville de 2020 à 2022, Nadia Hai. Aurélien Rousseau est, en effet, en liste dans une circonscription où le camp présidentiel qu'il a quitté s'est déjà fait une bonne place. Lors des élections législatives de 2022 dans la circonscription, Nadia Hai a été réélue députée avec 55,64 % des voix face à Michèle Christophoul de la NUPES qui a obtenu 44,36 % des suffrages. Elle avait réussi à briguer 29,55% des voix au premier tour contre 27,19% pour la candidate NUPES.

L'ancien ministre est aussi face à la restauratrice Babette de Rozières, candidate RN, dans les urnes. Et si la concurrence venait plutôt de l'extrême droite pour ce nouveau scrutin ? Aux élections européennes, c'est le RN qui est arrivé en tête avec 23,53% des voix dans la circonscription. Renaissance a fait 16,70% suivi de près par la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,32%. LFI a fait, de son côté, 13,58%. Sont aussi en course pour ces législatives anticipées, le conseiller municipal Julien Frejabue pour LR, la psychologue Colette Aubrée pour Reconquête, Jack Lefebvre pour le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique et le candidat aux européennes Ali Kaya pour Lutte ouvrière. Qui parviendra alors à se hisser au second tour ?