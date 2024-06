Aurore Bergé : la ministre sûre d'être réélue aux législatives ? Avec quel résultat ?

La ministre Aurore Bergé est candidate à sa réélection aux élections législatives dans la 10ème circonscription des Yvelines. Quel résultat peut-elle espérer ?

Elle est une des ministres à se présenter aux élections législatives anticipées de 2024. Aurore Bergé fait-elle un pari risqué ou mesuré en étant candidate au scrutin des 30 juin et 7 juillet dans la 10ème circonscription des Yvelines ? Le risque semble raisonnable, voire léger, pour la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les hommes et les femmes qui a été élue députée dans cette circonscription en 2017 et 2022 ? Mais la situation est tout autre après le séisme provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

Aurore Bergé espère toutefois être reconduite en tant que députée et souhaite aussi voir la majorité présidentielle l'emporter au niveau national pour pouvoir espérer conserver son poste au sein du gouvernement. Une double condition nécessaire, mais qui pourrait être difficile à remplir. Les résultats des sondages sur les élections législatives ne sont pas en faveur du camp présidentiel qui n'est donné qu'en troisième position derrière le RN et l'alliance de gauche Nouveau Front populaire malgré une légère hausse des intentions de vote observée ces derniers jours. Quand est-il dans la circonscription d'Aurore Bergé ?

Une circonscription ravie à la droite en 2017

Aurore Bergé a réussi à se faire élire dans une circonscription historiquement marquée à droite en 2017 et à conserver son siège de députée en 2022. Le passé de la ministre au sein de l'UMP fait d'elle une candidate compatible avec la droite malgré son appartenance au parti d'Emmanuel Macron qu'elle a rejoint en 2017. La ministre n'avait d'ailleurs pas eu d'adversaire venant du parti de droite Les Républicains en 2017 et avait réussi à s'imposer largement face au candidat divers droite avec 46,63% des suffrages au premier tour. Elle avait confirmé son score au second tour avec 64,75% des voix.

En 2022 en revanche, Les Républicains avaient envoyé une candidate qui n'avait toutefois pas réussi à récupérer le vote de tous les électeurs et était arrivée troisième derrière Aurore Bergé pour la majorité (33,43%) et Cédric Briolais pour la Nupes (22,04%). La ministre s'était ensuite imposée face au candidat de l'ancienne alliance de gauche à 63,27%.

Mais lors des élections européennes du 9 juin, c'est le Rassemblement national qui s'est imposé en tête dans la 10ème circonscription des Yvelines avec 23,79% des voix, juste devant la majorité et ses 18,29%.

Le match semble donc possible entre Aurore Bergé et les autres candidats, d'autant que toutes les familles politiques seront représentées : l'union de la gauche, le Rassemblement national et Les Républicains. Si la ministre semble en mesure de s'imposer devant la gauche et la droite, le combat pourrait être serré avec le Rassemblement national si les tendances vues lors des européennes se confirment lors du prochain scrutin.