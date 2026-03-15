Résultat d'Emmanuel Grégoire à la municipale à Paris : le PS en tête du 1er tour ?

Candidat PS de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 de Paris, Emmanuel Grégoire espère confirmer les résultats des sondages qui le donnaient en tête du scrutin ce dimanche 15 mars.

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Après des semaines de campagne agitées, c'est aujourd'hui que se joue le premier tour de l'élection municipale de Paris. Un premier tri va être effectué entre les neufs candidats en lice pour la mairie de Paris à l'issue du vote des électeurs ce dimanche 15 mars. Sauf surprise, Emmanuel Grégoire devrait se qualifier pour le second tour prévu le 22 mars. Le candidat de l'union de la gauche fait partie des cinq candidats en mesure de participer au deuxième scrutin dans les résultats des sondages réalisés jusqu'à vendredi soir.

Pour Emmanuel Grégoire, l'intérêt du premier tour de l'élection municipale est plutôt de savoir s'il arrive en tête du scrutin et s'il a de l'avance ou du retard sur ses adversaires. L'objectif du candidat socialiste à la tête de l'union entre le PS, le PCF et les Écologistes est de conserver l'Hôtel de Ville de Paris dans le giron de la gauche, face aux candidat du centre, de la droite et de l'extrême droite décidés à mettre fin à 25 ans de politique socialiste.

Anne Hidalgo ayant choisi de laisser sa place à la mairie de Paris, c'est Emmanuel Grégoire qui porte les couleurs de PS, et plus largement de la gauche à l'exception de celles de LFI. Durant sa campagne le socialiste a défendu le bilan de la maire sortante, tout en marquant une "rupture" avec la méthode Hidalgo. En revanche, comme sa prédécesseure, il a fait de la droite de Rachida Dati sa rivale numéro un.

Les résultats d'Emmanuel Grégoire dans les sondages des municipales

Les sondages sur les résultats des élections municipales, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, ont souvent donné Emmanuel Grégoire en tête des intentions de vote pour le 1er tour du scrutin municipal à Paris et au-dessus de la barre des 30 %. Le socialiste n'est cependant pas le seul à être apparu comme un possible vainqueur, car si Rachida Dati n'a jamais été donnée en tête du 1er tour, quelques études lui ont accordé la victoire au second tour.

Le résultat d'Emmanuel Grégoire à l'élection municipale à Paris va dépendre des alliances formées à droite, comme à gauche avec la liste LFI de Sophia Chikirou. Selon les sondages de la campagne du premier tour, la configuration d'une quinquangulaire entre les cinq candidats crédités de plus de 10 % des intentions de vote au premier tour favoriserait une victoire d'Emmanuel Grégoire. La mairie de Paris serait plus difficile à obtenir en cas de triangulaire ou de duel. Concernant ces cas de figure, les sondages n'ont pas été unanimes sur l'identité du vainqueur, même si une tendance plus favorable au candidat de la gauche s'est précisée sur la fin de la campagne.

Une bataille acharnée entre Grégoire et Dati

Emmanuel Grégoire a fait campagne pour la municipale de Paris, mais il a concentré ses efforts contre Rachida Dati. Le socialiste et sa rivale ont dès le début essayé de réinstaurer le duel historique entre la gauche et la droite et ils n'ont pas retenu leurs coups. L'ancien premier adjoint à la mairie de Paris a attaqué la maire du Ve arrondissement en rappelant sa comparution devant le tribunal correctionnel prévue en septembre et ses chances d'être condamnée, donc de devoir se retirer de la mairie.

Le candidat socialiste aux municipales 2026 est allé jusqu'à porter plainte contre Rachida Dati pour diffamation à plusieurs reprises. Des procédures initiées après que la candidate de la droite l'a accusé d'envoyer "des gens pour essayer d'agresser" ses soutiens durant la campagne, et après qu'elle l'a jugé responsable de "recrutement de pédocriminels dans le périscolaire" en référence au scandale des animateurs accusés de violences sexuelles à l'automne 2025.