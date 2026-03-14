Panachage aux municipales 2026 : quelles sont les règles pour ces élections ?

Le panachage, ce processus permettant aux électeurs de certains communes de choisir eux mêmes les élus, est-il encore valable ?

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

La France compte une majorité de communes de moins de 1000 habitants. Ces communes disposaient jusqu'ici d'une réglementation différentes des autres villes françaises. Les jours de vote, leurs électeurs pouvaient, en effet, ajouter, supprimer, remplacer des noms directement sur les listes électorales. C'et ce qu'on appelle la pratique du panachage.

Dès ce dimanche, pour le 1er tour des élections municipales, les communs de moins de 1000 habitants bénéficieront d'un nouveau mode de scrutin. Il n'est plus possible pour ces électeurs d'apporter des modifications aux listes électorales. Le panachage prend fin. Ce changement va modifier les pratiques électorales de ces citoyens locaux.

Le nouveau système impose désormais un scrutin de liste avec une alternance stricte entre les femmes et les hommes. Dans l'isoloir, l'électeur doit choisir une liste entière, telle qu'elle a été déposée en préfecture. Tout bulletin raturé ou modifié sera considéré comme nul. Selon Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la Ruralité, cette mesure vise à constituer des équipes municipales plus cohérentes et moins fragiles face aux démissions en cours de mandat.

" La démocratie locale est une chose trop sérieuse pour être livrée à l'humeur du dimanche des élections ", a déclaré la ministre déléguée à Actu.fr. Ces changements doivent " permettre la constitution d'équipes municipales cohérentes et moins fragiles ", selon elle.

C'est depuis la loi du 21 mai 2025 que la pratique du panachage a été supprimée. Soutenue par l'Association des maires de France, celle des maires ruraux (AMF et AMRF), et l'association Intercommunalités de France, elle avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale il y a plus de trois ans. Le texte avait pour ambition de mettre fin au scrutin majoritaire plurinominal afin d'instaurer une harmonisation du mode de scrutin sur l'ensemble du territoire lors des élections municipales. Avec cette mesure, le Parlement a ainsi adopté le scrutin sur liste paritaire pour les communes de moins de 1000 habitants, identique à celui opéré dans les communes supérieur à 1000 habitants.

Bien que la parité soit devenue obligatoire, le législateur a prévu une certaine souplesse pour tenir compte des réalités démographiques des plus petites localités. Dans les communes de moins de 1000 habitants, une liste est considérée comme complète même s'il lui manque jusqu'à deux noms par rapport à l'effectif légal du conseil municipal. Cette dérogation vise à faciliter la constitution des listes dans les zones où le nombre de volontaires est parfois limité.

Cette réforme répond également à un enjeu de représentativité. Avant cette loi, les femmes ne représentaient que 37,6% des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1000 habitants, contre plus de 45 % dans les villes où la parité était déjà imposée. L'instauration de l'alternance obligatoire sur les listes devrait mécaniquement équilibrer cette situation. Toutefois, de nombreux maires sortants ont alerté sur la difficulté pratique de composer des listes parfaitement paritaires dans les très petits villages.