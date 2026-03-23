Résultat de Louis Sarkozy à la municipale à Menton : encore battu, deux défaites en 8 jours

Pari manqué pour Louis Sarkozy. Battu au premier tour, le candidat LR-Horizons avait tenté de corriger le tir en fusionnant avec la liste divers droite de Sandra Paire, mais les Mentonnais en ont décidé autrement.

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C'est une seconde douche froide pour Louis Sarkozy. Après une troisième place et un score en dessous de ses espérances (18,01%) au premier tour des élections municipales à Mentons, l'ex candidat investit par LR et Horizons, qui a ensuite rallié la liste de Sandra Paire dans l'entre-deux-tours, voit celle-ci être battue au second tour. Pas de poste de maire, ni d'adjoint pour le fils de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, mais il intègre tout de même le conseil municipal de Menton, dans les rangs de l'opposition face à la nouvelle édile Sandra Masson, tête de liste du Rassemblement national, qui s'est largement imposée (49,09%) au soir du second tour.

"Je crois que ce soir, les Mentonnais ont parlé, malgré une alliance contre nature… et c'est une belle fessée à cette alliance" a déclaré Sandra Masson après l'annonce de sa victoire, faisant allusion à la fusion de Sandra Paire, ancienne adjointe du maire Jean-Claude Guibal, et Louis Sarkozy, qui arrive malgré tout deuxième au second tour avec 34,69% des voix. De son côté Louis Sarkozy ne s'est pas exprimé depuis l'annonce des résultats, mais cette défaite est un véritable échec pour celui qui se présente comme un "Mentonnais d'adoption".

Un parachutage visiblement raté à Menton

Dans la ville de Menton, dans les Alpes-Maritimes, le candidat Louis Sarkozy fils de l'ancien président, n'est pas passé inaperçu. Officiellement engagé en politique depuis fin 2024, et installé à Menton début 2025 il s'était déclaré officiellement candidat à l'automne dernier, soulevant, chez les Mentonnais, des interrogations sur sa connaissance des enjeux locaux et sur sa capacité à s'inscrire durablement dans la vie politique de la commune.

Le fils de Nicolas Sarkozy a traversé une campagne électorale qui n'a pas été de tout repos. Il a été désigné comme un candidat "parachuté", ne vivant à Menton que depuis moins de deux ans. Une critique à laquelle il a répondu fin janvier lors de la présentation de son programme : "Ma définition du Mentonnais est simple : si vous vivez ici, si vous travaillez ici, si vous cotisez, si vous aimez cette ville et que vous voulez y élever vos enfants, alors vous êtes Mentonnais. Les clauses d'ancienneté du XVIIe siècle, ce n'est pas trop mon truc en politique".

Difficile de porter le nom Sarkozy

À Menton, le patronyme Sarkozy n'est pas toujours évident à porter. En octobre 2025, l'ancien chef de l'État est devenu le premier ex-président de la République à être emprisonné, incarcéré à la prison de la Santé après sa condamnation dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Pourtant, Louis Sarkozy assume pleinement sa filiation : "Je suis du clan, qu'on soit parfaitement clair. Je suis de la famille", a-t-il répondu à une passante lors d'un reportage franceinfo.

Sa permanence a malgré tout été vandalisée à trois reprises depuis novembre 2025 : des insultes antisémites d'abord, puis le qualificatif "fils de prisonnier" peint en noir sur la vitrine, et enfin des affiches "De père en fils, nous Mentons" placardées sur sa devanture.