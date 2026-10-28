Drive, the Pretender : la romance à 100 à l'heure adaptée d'un succès du web à voir sur Prime Video

"Drive - The Pretenders" est un film allemand adapté d'un best seller de la plateforme Wattpad. Cette romance avec Lisa-Marie Koroll et Amin Baahmed est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 28 octobre 2026.

Drive - The Pretenders est un film romantique adapté du phénomène Wattpad écrit par Tamara Lush. Pour les plus déconnectés d'entre nous, Wattpad est une plateforme populaire où les auteurs en herbe ou confirmés publient leurs histoires sous forme de feuilletons. La plateforme est particulièrement prisée pour ses romances Young Adult et a vu émerger des autrices qui ont fait des cartons en librairie, comme Mercedes Ron et sa saga À Contresens ou encore Alex Mirez et Menteurs Parfaits, toutes deux déjà adaptées par Prime Video.

Qu'elles soient nées sur Wattpad ou dans l'univers parallèle du Booktok (la communauté littéraire Tiktok), les romances s'assument désormais comme un genre à part entière, notamment grâce à des intrigues toujours vendeuses qui reposent sur des tropes amoureux qui marchent à tous les coups : des ennemis qui deviennent amants (Love Me, Love Me), des faux couples qui tombent amoureux (The Love Hypothesis), des amours interdits (Attirés malgré nous) ... Drive- The Pretenders nous les offre toutes à la fois avec son intrigue à mille à l'heure sur fond de courses automobile. Le film est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 28 octobre 2026.

Quelle est l'intrigue de Drive - The Pretenders ?

Sarah est une mécanicienne de génie, passionnée par les gros bolides et les courses automobile. Secrètement, Sarah rêve surtout de devenir pilote de course. Lorsque Dante, un des meilleurs pilotes du circuit, se retrouve au cœur d'un scandale qui pourrait détruire sa carrière, Sarah est appelée à la rescousse pour aider à redorer l'image du jeune homme et à sécuriser le contrat de sa carrière. Sarah accepte alors de jouer la fiancée de Dante dans l'espoir que cette fausse relation lui ouvre enfin les portes des circuits. Ce qui commence comme une corvée, se change peu à peu en attirance.

Quel casting Pour Drive - The Pretenders ?

Lisa-Marie Koroll : Sarah Jenkins

Sarah Jenkins Amin Baahmed : Dante Annunziata

Dante Annunziata Gustav Schmidt : Ruben

Ruben Mišel Maticević : Bronson

Bronson Lucie Heinze : Tanya

Tanya Frederic Linkemann : Jack

Jack Inka Friedrich : Irene Jenkins

Irene Jenkins Jeanette Hain : Sofia Annunziata

Où visionner le film Drive - The Pretenders en streaming ?

Le film Drive - The Pretenders est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 28 octobre 2026. La plateforme surfe sur la vague des romances internet et offre à ses abonnés de nombreuses adaptations de sagas à succès comme À Contresens, Menteurs Parfaits, The Love Hypothesis ou encore Love Me, Love Me. Pour découvrir tous ces films et séries, les fans de romance peuvent s'abonner dès 6,99 euros par mois au service de streaming Prime Video.