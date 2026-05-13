Off Campus : la nouvelle romance torride dans le milieu du hockey sur Prime Video

"Off Campus" est une série romantique adaptée de la saga littéraire éponyme d'Elle Kennedy. La série est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 13 mai 2026.

Off Campus est une série américaine de new romance adaptée de la saga littéraire éponyme et best-seller d'Elle Kennedy. À la manière des Chroniques de Bridgerton, chaque volume se concentre plus particulièrement sur une poignée de personnages. Off Campus investit également un autre univers très prisé des amateurs du genre : les patinoires de hockey dont la température intérieure a tendance à grimper à toute allure, comme l'a prouvé le phénomène HBO Heated Rivalry, également inspiré d'une saga littéraire à succès.

Si Off Campus ne reprendra pas exactement la trame originale du livre, Prime Video s'est assuré de nous livrer une romance conforme au cahier des charges du genre : des contraires qui s'attirent, des points communs qui émergent et surtout du désir qui grimpe. La première saison de Off Campus est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 13 mai 2026.

Quelle est l'intrigue d'Off Campus ?

Hannah est une étudiante brillante qui se passionne pour le chant et la musique. Garrett est un joueur de hockey sur glace promis à une brillante carrière sportive. La première est réservée et déterminée, le second est ultra-sociable mais peine à réussir académiquement. S'il veut rester dans l'équipe de hockey, Garrett va d'ailleurs devoir améliorer ses résultats. C'est ainsi qu'il passe un accord avec Hannah pour qu'elle l'aide à réviser. Si tout les oppose, tout ce temps passé ensemble risque également de les rendre complémentaires... Et qui sait, attiser le désir ?

Quel casting pour Off Campus ?

Ella Bright : Hannah Wells

Hannah Wells Belmont Cameli : Garrett Graham

Garrett Graham Mika Abdalla : Allie Hayes

Allie Hayes Antonio Cipriano : John Logan

John Logan Jalen Thomas Brooks : John Tucker

John Tucker Stephen Kalyn : Dean DiLaurentis

Dean DiLaurentis Josh Heuston : Justin

Justin Khobe Clarke : Beau Maxwell

Beau Maxwell Steve Howey : Phil Graham

Phil Graham Chad Willett : Coach Jensen

Coach Jensen Julia Sarah Stone : Jules

Où découvrir Off Campus en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison d'Off Campus sont disponibles en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 13 mai 2026. La plateforme propose également Maxton Hall et Love Me, Love Me, deux autres romances universitaires adaptées de livres. Pour découvrir ces titres et les nombreuses autres comédies romantiques proposées par Prime Video, vous pouvez vous abonner au service dès 6,99 euros par mois.