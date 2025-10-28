Netflix : une série événement, un film très attendu... Les nouveautés à ne pas rater en novembre
Voici les nouvelles entrées films et séries du catalogue de Netflix pour le mois à venir.
Plusieurs événements vont venir rythmer le mois de novembre sur Netflix. Le premier est aussi la dernière sortie du mois : les fans de Stranger Things pourront enfin découvrir le début de la saison 5, qui est également la dernière de la série. On vous détaille toutes les nouveautés ci-dessous. Quatre épisodes sont mis en ligne à partir de 4 heures du matin le 27 novembre. La suite sortira le 26 décembre 2025 avant le grand final prévu pour le 1er janvier 2026.
Autre série à suivre ce mois-ci : la sortie de Nouvelle école, également parsemée en plusieurs segments. Les épisodes 5 à 7 du concours de rap avec SCH et SDM sont à voir le 7 novembre, avant les deux derniers prévus pour le 14 novembre.
Côté films, l'événement du mois est sans conteste la sortie de Frankenstein. Cette nouvelle adaptation du classique de Mary Shelley est signée Guillermo del Toro, cinéaste à l'identité marquée à qui l'on doit Hellboy, Le Labyrinthe de Pan et La forme de l'eau. Le long-métrage porté par Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac et Christoph Waltz sort le 7 novembre sur la plateforme de streaming. Ci-dessous, on vous a récapitulé toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.
Nouveautés Netflix
Les nouveautés séries du mois
- Squid Game le défi (saison 2) : 4 novembre 2025
- Alicia, tout simplement : 5 novembre 2025
- Heweliusz : 5 novembre 2025
- Compte à rebours - Jake Paul vs. Tank Davis : 5 novembre 2025
- Le Président foudroyé : 6 novembre 2025
- The Vince Staples Show (saison 2) : 6 novembre 2025
- Tu étais là : 7 novembre 2025
- Selling The OC (Saison 4) : 12 novembre 2025
- Mrs Playmen : 12 novembre 2025
- Dynamite Kiss : 12 novembre 2025
- The Beast in Me : 13 novembre 2025
- Si je n'avais vu le soleil : 13 novembre 2025
- Last Samurai Standing : 13 novembre 2025
- Delhi Crime (saison 3) : 13 novembre 2025
- Le Coup gagnant : 14 novembre 2025
- Le Coucou de cristal : 14 novembre 2025
- Envieuse (saison 3) : 19 novembre 2025
- Espion à l'ancienne (saison 2) : 20 novembre 2025
- Dix pour cent (saisons 1 à 4à : 23 novembre 2025
- On en mangerait… ou pas - Spécial fêtes (saison 2) : 25 novembre 2025
- Stranger Things (saison 5 volume 1) : 27 novembre 2025
Les nouveautés films du mois
- Saga Transformers : 4 novembre 2025
- Les Mariées d'Adam : 07 novembre 2025
- Frankenstein : 07 novembre 2025
- Mango : 07 novembre 2025
- Baramulla : 07 novembre 2025
- Un ex pour Noël : 12 novembre 2025
- Lara Croft : Tomb Raider : 12 novembre 2025
- Crazy Stupid Love : 13 novembre 2025
- Il faut sauver le soldat Ryan : 13 novembre 2025
- Tee Yai: Born To Be Bad : 13 novembre 2025
- La Leçon de Lefter : 14 novembre 2025
- Les Rascals : 15 novembre 2025
- A la joie : 19 novembre 2025
- Le Fils de mille hommes : 19 novembre 2025
- Champagne Problems : 19 novembre 2025
- Nos folies : 20 novembre 2025
- Train Dreams : 21 novembre 2025
- ONE SHOT avec Ed Sheeran : 21 novembre 2025
- Vive le vol d'hiver : 26 novembre 2025
