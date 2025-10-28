Netflix : une série événement, un film très attendu... Les nouveautés à ne pas rater en novembre

Voici les nouvelles entrées films et séries du catalogue de Netflix pour le mois à venir.

Plusieurs événements vont venir rythmer le mois de novembre sur Netflix. Le premier est aussi la dernière sortie du mois : les fans de Stranger Things pourront enfin découvrir le début de la saison 5, qui est également la dernière de la série. On vous détaille toutes les nouveautés ci-dessous. Quatre épisodes sont mis en ligne à partir de 4 heures du matin le 27 novembre. La suite sortira le 26 décembre 2025 avant le grand final prévu pour le 1er janvier 2026.

Autre série à suivre ce mois-ci : la sortie de Nouvelle école, également parsemée en plusieurs segments. Les épisodes 5 à 7 du concours de rap avec SCH et SDM sont à voir le 7 novembre, avant les deux derniers prévus pour le 14 novembre.

Côté films, l'événement du mois est sans conteste la sortie de Frankenstein. Cette nouvelle adaptation du classique de Mary Shelley est signée Guillermo del Toro, cinéaste à l'identité marquée à qui l'on doit Hellboy, Le Labyrinthe de Pan et La forme de l'eau. Le long-métrage porté par Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac et Christoph Waltz sort le 7 novembre sur la plateforme de streaming. Ci-dessous, on vous a récapitulé toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.

Les nouveautés séries du mois

Squid Game le défi (saison 2) : 4 novembre 2025

Alicia, tout simplement : 5 novembre 2025

Heweliusz : 5 novembre 2025

Compte à rebours - Jake Paul vs. Tank Davis : 5 novembre 2025

Le Président foudroyé : 6 novembre 2025

The Vince Staples Show (saison 2) : 6 novembre 2025

Tu étais là : 7 novembre 2025

Selling The OC (Saison 4) : 12 novembre 2025

Mrs Playmen : 12 novembre 2025

Dynamite Kiss : 12 novembre 2025

The Beast in Me : 13 novembre 2025

Si je n'avais vu le soleil : 13 novembre 2025

Last Samurai Standing : 13 novembre 2025

Delhi Crime (saison 3) : 13 novembre 2025

Le Coup gagnant : 14 novembre 2025

Le Coucou de cristal : 14 novembre 2025

Envieuse (saison 3) : 19 novembre 2025

Espion à l'ancienne (saison 2) : 20 novembre 2025

Dix pour cent (saisons 1 à 4à : 23 novembre 2025

On en mangerait… ou pas - Spécial fêtes (saison 2) : 25 novembre 2025

Stranger Things (saison 5 volume 1) : 27 novembre 2025

Les nouveautés films du mois

Saga Transformers : 4 novembre 2025

Les Mariées d'Adam : 07 novembre 2025

Frankenstein : 07 novembre 2025

Mango : 07 novembre 2025

Baramulla : 07 novembre 2025

Un ex pour Noël : 12 novembre 2025

Lara Croft : Tomb Raider : 12 novembre 2025

Crazy Stupid Love : 13 novembre 2025

Il faut sauver le soldat Ryan : 13 novembre 2025

Tee Yai: Born To Be Bad : 13 novembre 2025

La Leçon de Lefter : 14 novembre 2025

Les Rascals : 15 novembre 2025

A la joie : 19 novembre 2025

Le Fils de mille hommes : 19 novembre 2025

Champagne Problems : 19 novembre 2025

Nos folies : 20 novembre 2025

Train Dreams : 21 novembre 2025

ONE SHOT avec Ed Sheeran : 21 novembre 2025

Vive le vol d'hiver : 26 novembre 2025

Toutes les meilleures séries de Netflix

Tous les meilleurs films de Netflix

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.