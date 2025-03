Nouveautés Netflix : une série historique italienne, un film d'action mexicain... Les programmes de la semaine

Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine sur Netflix ? On fait le point sur les films et séries du moment sur la plateforme de streaming.

Si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix, pourquoi ne pas se tourner vers l'un des programmes qui font sensation en ce moment ? Chaque semaine, la plateforme de streaming fait le plein de nouveautés qui peuvent contenter bon nombre de ses abonnés.

Une adaptation en série du roman Le Guépard est sortie le 5 mars sur la plateforme de streaming. Grand classique de la littérature italienne adapté en film par Luchino Visconti en 1963, l'intrigue se déroule dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que la Sicile connaît un grand bouleversement social : la noblesse ancienne est en déclin face à la nouvelle bourgeoisie. Des alliances entre les classes sociales doivent se faire pour survivre dans ce nouvel ordre. Au casting, Deva Cassel, fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci, connaît l'un de ses premiers grands rôles face à Kim Rossi Stuart et Saul Nanni.

Côté séries, vous pouvez également vous tourner vers Beauty in Black. Le programme de Tyler Perry suit deux femmes bien différentes dont les destins se retrouvent mêlés. Il est également possible de découvrir la nouvelle saison de la comédie Resident Alien, dans laquelle un extraterrestre prend l'identité d'un médecin pour retrouver son vaisseau spatial.

Si vous préférez les longs-métrages, le film d'action mexicain Contre-Attaque grimpe dans le top 10 de Netflix. Il suit des soldats d'élite en permission, qui tombent dans une embuscade. Ils doivent alors s'en sortir face à un redoutable ennemi. Ou pourquoi ne pas découvrir Police, film d'Anne Fontaine porté par Omar Sy et Virginie Efira ? Sorti en 2020, il suit trois flics parisiens chargés de reconduire à la frontière un étranger qui risque la mort dans son pays. Face à ce cas de conscience, l'un d'entre eux cherche à convaincre les deux autres de le laisser s'échapper.

Rappelons également que certaines sorties des dernières semaines figurent toujours dans le top des programmes les plus vus du moment, comme le film d'action français Bastion 36, la série comique La meneuse portée par Kate Hudson (renouvelée pour une saison 2), la série britannique inspirée d'une histoire vraie Toxic Town, le western Yellowstone ou le thriller politique Zero Day avec Robert De Niro.

Bientôt sur Netflix

Dans les jours à venir, plusieurs nouveautés seront incontournables. Ne ratez surtout pas Adolescence, mini-série britannique captivante en quatre épisodes qui suit une ville bouleversée lorsqu'un adolescent de 13 ans est accusé d'avoir tué l'une de ses camarades de classe. Elle est mise en ligne le 13 mars. Le prequel de Yellowstone, 1883, est également à découvrir le 12 mars. Côté films, vous pourrez vous tourner vers Electric State, film de science-fiction avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt, le 14 mars, ou revoir les classiques Orgueil et Préjugés le 15 mars et la trilogie Pitch Perfect, le 16 mars. Ci-dessous, retrouvez toutes les prochaines nouveautés de Netflix.

Les nouvelles séries

Yellowstone (saison 1 à 4) : 1er mars

(saison 1 à 4) : 1er mars Young Sheldon (saison 7) : 1er mars

Hot Wheels let's race (saison 3) : 3 mars

Le Guépard : 5 mars

Tyler Perry's Beauty in Black (saison 1 partie 2) : 6 mars

1883 (saison 1) : 12 mars

Adolescence : 13 mars

Cocomelon Lane (saison 4) : 17 mars

La résidence : 20 mars

Go ! : 21 mars

Les nouveaux films

Bee Movie : drôle d'abeille : 1er mars

: 1er mars Still Alice : 1er mars

Taxi Driver : 1er mars

Baby Boss : 1er mars

Les Croods : 1er mars

Tout nous sourit : 1er mars

Frida : 2 mars

Police : 2 mars

Et si c'était vrai... : 5 mars

Le goût des autres : 5 mars

Migration : 6 mars

Plankton : le film : 7 mars

Exquis : 7 mars

La tresse : 8 mars

: 8 mars L'exorciste du Vatican : 10 mars

Ballerina : 10 mars

Goliath : 12 mars

Jours de tonnerre : 13 mars

: 13 mars The Electric State : 14 mars

Orgueil et préjugés : 15 mars

Fatal : 16 mars

Pitch Perfect : 16 mars

Pitch Perfect 2 : 16 mars

Pitch Perfect 3 : 16 mars

Scarface : 16 mars

Us : 16 mars

Ad Astra : 18 mars

The Big Short : 18 mars

: 18 mars Le petit Spirou : 19 mars

Révélations : 21 mars

Rupture pour tous : 26 mars

: 26 mars Vermines : 27 mars

Manchester by the sea : 30 mars

Morbius : 20 mars

La monnaie de leur pièce : 31 mars

