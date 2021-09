The Witcher : bande-annonce, saison 3... Pluie d'annonces pour la série Netflix

THE WITCHER SAISON 2. Lors de l'événement Tudum, de nombreuses annonces ont été faites sur le futur de la série portée par Henri Cavill. Bande-annonce de la saison 2, saison 3, anime... Tout sur l'avenir de The Witcher.

[Mis à jour le 27 septembre 2021 à 11h38] Les fans de The Witcher ont été gâtés lors de l'événement virtuel Tudum. Le 25 septembre 2021, une avalanche d'annonces ont été faites à l'occasion du panel organisé par Netflix. La série de fantasy, adaptant les romans d'Andrzej Sapkowski, a notamment eu droit à une nouvelle bande-annonce de la saison 2, qui sortira sur la plateforme de streaming le 17 septembre prochain, ainsi que deux extraits exclusifs. La dernière bande-annonce de The Witcher saison 2 est à visionner ci-dessous.

Mais ce n'est pas tout. Alors que la saison 2 n'est pas encore sortie, une saison 3 de The Witcher a officiellement été annoncée. En plus de cette bonne nouvelle pour les fans du Sorceleur, un anime (après celui centré sur Vesemir) ainsi qu'une série à destination des enfants et de leurs familles, prenant place dans l'univers de la série, sont actuellement en préparation. Après les romans et les jeux vidéos, The Witcher continue d'étendre son univers sur Netflix. Pour l'heure, aucune autre précision, et aucune date de sortie, n'ont accompagné ces annonces.

En savoir plus sur la saison 2 de The witcher

Couronnée de succès lors de sa mise en ligne en 2019, la première saison de l'adaptation des livres d'Andrzej Sapkowski (eux-mêmes adaptés en jeux vidéo à succès développés par CD Projekt Red) met en scène Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, le Sorceleur, un chasseur de monstre qui loue ses services aux plus offrants. La saison 1 s'achevait par la rencontre de Geralt et de Ciri, une princesse dont le destin est lié au Sorceleur. Et comme on peut le voir dans la première bande-annonce de la saison 2 (juillet 2021), ci-dessous, le parcours du duo sera semé d'embûches. Geralt compte donc emmener Ciri en sécurité dans la forteresse de Kaer Morhen où il espère la protéger mais aussi la former aux rudiments du combat à l'épée.

Convaincu que la vie de Yennefer s'est envolée lors de la bataille du Mont Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l'endroit le plus sûr qu'il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu'elle possède.

La saison 2 de The Witcher, confirmée par Netflix, a démarré son tournage en février 2020, et a connu de nombreux soucis de production en raison de la crise sanitaire. Mais sa diffusion approche comme l'a confirmé le géant du streaming mondial lors de la WitcherCon du 9 juillet 2021, un événement entièrement dédié à la série adaptée des romans d'Andrzej Sapkowski. L'occasion pour Netflix de lever le voile sur la première bande-annonce de The Witcher saison 2 mais aussi sa date de sortie officielle : le 17 décembre 2021. Voilà qui nous promet un Noël fantastique !

Fin février 2020, on apprenait que The Witcher saison 2 était déjà en tournage. Netflix en profitait par ailleurs pour révéler la liste des acteurs au casting de la prochaine saison. Henri Cavill prêtera de nouveau ses traits à Geralt de Riv, tandis que Yennefer et Ciri seront une nouvelle fois respectivement incarnées par Anya Chalotra et Freya Allan. Joey Batey interprétera également de nouveau le ménestrel Jaskier, à qui l'on doit la désormais célèbre chanson "Toss a coin to your Witcher".

Mais c'est du côté des nouveaux personnages que les annonces risquent d'intéresser les fans des romans d'Andrzej Sapkowski et de leur adaptation en jeux vidéos. Les fans de Game of Thrones reconnaîtront Kristofer Hivju (Tormund) dans le rôle de Nivellen. Le Sorceleur Coen sera incarné pra Yasen Atour (Young Wallander), tandis que Paul Bullion (Peaky Blinders) jouera Lambert. Toutefois, on n'a pas encore de nouvelle de l'acteur qui incarnera Vesemir, le mentor de Geralt. Des rumeurs voudraient que Mark Hamill (Luke Skywalker dans Star Wars) incarne ce rôle, mais rien n'a encore été confirmé. Agnes Bjorn (Monster) sera Vereena, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) incarnera Eskel, tandis que Mecia Simson et Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) joueront respectivement Francesca et Lydia.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

C'est sur la plateforme Netflix que la série The Witcher sera diffusée en exclusivité en streaming. Les abonnés le savent, il suffit de débourser une dizaine d'euros chaque mois pour profiter d'un catalogue plus que fourni en séries et films. Concernant The Witcher, Netflix appliquera la même méthode de diffusion que pour ses autres séries originales, à savoir la mise en ligne de la première saison dans sa totalité dès 9h01 heure française.