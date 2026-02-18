The Night Agent : à quelle heure voir la saison 3 de la série d'espionnage populaire de Netflix ?

Depuis 2023, "The Night Agent" séduit les abonnés de Netflix et s'est imposé comme l'une des séries d'espionnage phares de la plateforme de streaming. Une saison 3 arrive.

The Night Agent est une série de Netflix qui a connu un véritable succès. Elle a débuté le 23 mars 2023 en toute discrétion, mais son intrigue d'espionnage a piqué la curiosité des abonnés jusqu'à se hisser dans le top 10 des meilleurs lancements d'une série anglophone de Netflix, avec 98,2 millions de vues pour sa première saison.

Portée par Gabriel Basso (Juré n°2), The Night Agent suit un agent du FBI subalterne, qui se retrouve impliqué dans des dangereuses missions d'ampleurs internationales. Le pitch est efficace et a prouvé que les spectateurs y étaient sensibles. Dans la saison 3, Peter Sutherland est chargé de retrouver un jeune agent du Trésor ayant fui à Istanbul avec des informations sensibles après avoir tué son patron. Il va se retrouver à enquêter sur un réseau financier mondial et d'autres secrets enfouis qui peuvent lui coûter la vie.

Si vous êtes impatients de découvrir la saison 3, vous n'aurez plus très longtemps à attendre : les nouveaux épisodes sont mis en ligne ce jeudi 19 février 2026. Comme toutes les autres productions originales de Netflix, c'est à partir de 9h01 qu'ils sont disponibles au visionnage sur la plateforme de streaming.

Peter, un agent du FBI subalterne assure la permanence d'urgence de la Maison-Blanche, le Night Action. Le jour où Peter reçoit un appel en détresse, il se retrouve au coeur d'une dangereuse mission impliquant une taupe à la Maison-Blanche et une terrible conspiration.

Gabriel Basso : Peter Sutherland

Luciane Buchanan : Rose Larkin

Sarah Desjardins : Maddie Redfield

Eve Harlow : Ellen

Hong Chau : Diane Farr

Fola Evans-Akingbola : Chelsea Arrington

D.B. Woodside : Erik Monks

Phoenix Raei : Dale

The Night Agent est une série d'action et policière diffusée depuis le 23 mars 2023 dans son intégralité sur Netflix. Comme toutes les séries originales du site, elle n'est pas disponible sur une autre plateforme de streaming. Il faut donc souscrire à un abonnement à Netflix, entre 7,99€ par mois avec publicités et 21,99€ par mois, pour binge-watcher les épisodes de The Night Agent en streaming.