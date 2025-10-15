La diplomate : la série de Netflix de retour pour une saison 3, mais est-ce la dernière ?

Le thriller politique de Netflix fait son retour sur la plateforme de streaming pour de nouveaux épisodes ce jeudi 16 septembre 2025.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Si la marque de fabrique de Netflix reste les true crimes ou les polars, la plateforme de streaming ne manque pas de produire des thrillers politiques haletants. Après les sorties de Zero Day ou Hostage, le géant au N rouge revient à l'un de ses succès critiques : La diplomate. Depuis 2023, la série qui met en scène la diplomate Kate Wyler (Keri Russell), catapultée du jour au lendemain au poste d'ambassadrice des Etats-Unis à Londres, tient en haleine les abonnés.

La troisième saison est mise en ligne le jeudi 16 octobre 2025. L'intrigue débute juste à la fin de la saison 2 (attention, spoilers), après la mort du président des Etats-Unis. Sa vice-présidente, Grace Penn (Allison Janney), prend la relève alors que Kate l'avait accusée d'avoir fomenté un acte terroriste. Ce chamboulement remet en question les alliances et le rôle que pourrait tenir Kate dans cette nouvelle équipe, d'autant que son mari Hal fait campagne pour qu'elle décroche le rôle de Vice-présidente. Bradley Whitford (The Handmaid's Tale) rejoint d'ailleurs la série dans le rôle de l'époux de la nouvelle Président des Etats-Unis.

Une saison 4 de La diplomate en tournage

De nouveaux rebondissements attendent donc les fans de La Diplomate. Bonne nouvelle d'ailleurs, une saison 4 est déjà en préparation. La production débute à l'automne 2025, avec Allison Janney et Bradley Whitford de retour en tant qu'acteurs réguliers de la série (ils avaient auparavant le statut de "guests" ou "d'invités"). La date de sortie n'est pas encore connue. Mais si le rythme de sortie de la série est respecté, on peut espérer découvrir cette suite dans un an, à l'automne 2026.

Une diplomate américaine, Kate Wyler, qui exerçait au Moyen-Orient, se retrouve soudain catapultée comme ambassadrice des USA à Londres. Femme de terrain, elle n'a pas spécialement les compétences politiques pour ce poste, alors qu'elle doit pourtant gérer une crise internationale et nouer des alliances, tout en continuant d'assurer le bon déroulement des différents événements mondains de l'ambassade. Si sa vie professionnelle est mouvementée et que sa carrière pourrait même s'en retrouver compromise, Kate Wyler doit également composer avec son mari, Hal, ancien ambassadeur encore trop impliqué et pour qui sa femme n'est pas toujours une alliée, mais une concurrente.

Keri Russell : Kate Wyler

Rufus Sewell : Hal Wyler

Ali Ahm : Eidra

Pearl Mackie : Alysse

Jess Chanliau : Ronnie

David Gyasi : Dennison

Ato Essandoh : Stuart

Rory Kinnear : Trowbridge

La série exclusive La Diplomate sera diffusée sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 20 avril 2023. Cette minisérie en huit épisodes est accessible à tous les abonnés de la plateforme, de France et de l'étranger. Pour tous les contenus Netflix, vous pouvez vous abonner au géant du streaming dès 5,99 euros par mois (abonnement avec publicités), 13,49 euros par mois (abonnement standard) et 19,99 euros par mois (premium).