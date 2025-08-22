Peacemaker : le super-héro DC de retour dans une saison 2 sur HBO Max

"Peacemaker", est une série de l'univers DC créée par James Gunn et un spin-off de Suicide Squad. La saison 1 est disponible en streaming sur HBO Max depuis 2022 et la saison 2, depuis le 21 août 2025.

Peacemaker, est une série de l'univers DC et un spin-off de Suicide Squad. Il s'agit du quinzième contenu vidéo de la franchise DC. Même si vous ne différenciez toujours pas Marvel de DC, vous ne pouvez pas passer à côté de cette série qui ne se prend pas du tout au sérieux. Tout d'abord, parce qu'elle est réalisée LE maître du genre, James Gunn (Les gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad et plus récemment Superman).

Deuxièmement, parce que Peacemaker est porté par John Cena, l'ancienne star du catch devenue un des acteurs les plus bankable de ces dernières années. Troisièmement : le costume de Peacemaker et autoproclamé l'un des plus ridicules qui soient, et ça vaut le détour. Quatrièmement, parce que la première saison de Peacemaker s'est hissée en tête de nombreux classements internationaux et qu'elle a récolté un taux d'approbation de 94 % sur la sacro-sainte plateforme Rotten Tomatoes.

La première saison de Peacemaker est disponible en streaming depuis janvier 2022 sur HBO Max. Fière de son succès, la plateforme a renouvelé ses vœux avec une deuxième saison, disponible en streaming depuis le 21 août 2025. Cette deuxième saison, quant à elle, fait suite au film Superman sorti à l'été 2025 au cinéma.

Quelle est l'intrigue de Peacemaker ?

Après avoir sauvé le monde d'une armée de papillons mutants, Peacemaker retrouve la maison héritée de son père où il s'ennuie sec. La vie de ses camarades est tout aussi morose : Leota s'est faite larguer et Vigilante végète dans un petit boulot ennuyeux. Émilia, elle, n'arrive même pas à trouver du travail. Tout change lorsque Peacemaker découvre un portail vers une dimension parallèle. Après ces mois de déprime, l'équipe va devoir reprendre du service !

Quel casting pour Peacemaker ?

John Cena : Christopher Smith / Peacemaker

Christopher Smith / Peacemaker Danielle Brooks : Leota Adebayo

Leota Adebayo Freddie Stroma : Adrian Chase / Vigilante

Adrian Chase / Vigilante Chukwudi Iwuji : Clemson Murn / Ik Nobe Lok

Clemson Murn / Ik Nobe Lok Jennifer Holland : Emilia Harcourt

Emilia Harcourt Steve Agee : John Economos

John Economos Robert Patrick : Auggie Smith, le père de Chris / White Dragon

Où découvrir Peacemaker en streaming ?

La première saison de Peacemaker est disponible en streaming depuis le 13 janvier 2022 sur la plateforme de streaming HBO Max. Elle a été rejointe par la deuxième saison depuis le 21 août 2025. Pour découvrir cette série, ainsi que d'autres contenus DC comme Superman ou Suicide Squad, vous pouvez vous abonner à HBO Max dès 5,99 euros par mois pour l'offre la moins chère avec publicités. D'autres offres sans publicités à 9,99 euros par mois et 13,99 euros par mois sont également proposées.