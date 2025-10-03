Steve : Cillian Murphy incarne un professeur sur le fil dans ce drame Netflix inspiré d'un bestseller

"Steve" est un drame britannique réalisé par Tim Mielants et adapté de la nouvelle bestseller Shy de l'auteur et scénariste Max Porter. Le film est disponible en streaming depuis le 3 octobre 2025 sur Netflix.

Steve est un film britannique adapté de la nouvelle Shy, écrite par Max Porter qui a également adapté le livre à l'écran. À la réalisation, on retrouve Tim Mielants à qui l'on doit les films Will et Tu ne mentiras point, avec l'acteur Cillian Murphy qui incarne aussi le rôle principal de Steve. Murphy est lui même un admirateur de Max Porter avec qui il a précédemment collaboré (la pièce de théâtre Grief Is the Thing with Feathers et le court métrage All of This Unreal Time). Cillian Murphy aurait d'ailleurs été l'un des beta lecteurs de Shy et aurait rêvé de voir cette histoire adaptée pour le cinéma, avant même qu'elle ne soit publiée.

Steve suit la journée d'un professeur tourmenté, mais intègre, qui tente d'accompagner des adolescents troublés. Le film a été présenté en avant-première au festival du film international de Toronto qui se tenait du 4 au 14 septembre. Il a ensuite été diffusé dans quelques salles de cinéma américaines et britanniques dès le 19 septembre. Steve est désormais disponible en streaming sur Netflix depuis le 3 octobre 2025 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Steve ?

Dans les années 1990, Steve dirige un établissement pour jeunes délinquants. Très impliqué dans son travail, Steve souffre pourtant de troubles psychologiques qui compliquent son quotidien. S'il parvient à conserver un équilibre précaire, une journée pourrait tout changer, alors qu'en parallèle, Shy, un éleve à fleur de peau, oscille entre rédemption et conduite autodestructrice.

Quel casting pour Steve ?

Cillian Murphy : Steve

Steve Tracey Ullman : Amanda

Amanda Jay Lycurgo : Shy

Shy Simbiatu Ajikawo : Shola

Shola Emily Watson : Jenny

Jenny Douggie McMeekin : Andy

Andy Youssef Kerkour : Owen

Owen Luke Ayres : Jamie

Jamie Joshua J Parker : Riley

Riley Araloyin Oshunremi : Benny

Benny Tut Nyuot : Tarone

Tarone Tom Moya : Paul

Paul Ahmed Ismail : Nabz

Où visionner Steve en streaming ?

Le film dramatique Steve écrit par Max Porter est disponible en streaming sur la plateforme de Netflix depuis le 3 octobre 2025. Netflix, c'est aussi la plateforme qui diffuse Picky Blinders, LA série culte dont Cillian Murphy incarne le première rôle. Pour profiter de tous ces contenus so british, vous pouvez vous abonner au service Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités.