The Night Agent : une saison 4 est-elle prévue pour la série d'espionnage de Netflix ?

La saison 3 de "The Night Agent" est sortie sur Netflix le 19 février 2026. Une suite est-elle en préparation ?

The Night Agent est une série de Netflix qui a connu un véritable succès. Elle a débuté le 23 mars 2023 en toute discrétion, mais son intrigue d'espionnage a piqué la curiosité des abonnés jusqu'à se hisser dans le top 10 des meilleurs lancements d'une série anglophone de Netflix, avec 98,2 millions de vues pour sa première saison.

Portée par Gabriel Basso (Juré n°2), The Night Agent suit un agent du FBI subalterne, qui se retrouve impliqué dans des dangereuses missions d'ampleurs internationales. Le pitch est efficace et a prouvé que les spectateurs y étaient sensibles. Dans la saison 3, Peter Sutherland est chargé de retrouver un jeune agent du Trésor ayant fui à Istanbul avec des informations sensibles après avoir tué son patron. Il va se retrouver à enquêter sur un réseau financier mondial et d'autres secrets enfouis qui peuvent lui coûter la vie.

La troisième saison de la série a été mise en ligne sur Netflix le 19 février 2026. Pour l'heure, aucune annonce officielle n'est venue confirmer la mise en production d'une saison 4. Mais selon des informations du média américain Deadline datant de novembre dernier, les scénaristes ont déjà commencé à travailler sur la suite et aurait décroché un crédit d'impôt californien de 31,6 millions de dollars, ce qui représenterait près de 40% du budget, pour que les épisodes soient tournés à Los Angeles. De quoi convaincre sans peine Netflix de renouveler rapidement la série.

"La saison 4 n'a pas encore été officiellement renouvelée, rappelait le créateur de la série, Sean Ryan, à quelques jours de la sortie de la saison 3, mais il y a peu de temps, durant l'année 2025, ils ont discrètement mis en place la 'writers room'. Nous travaillons sur l'intrigue depuis un certain temps. Nous avons des scripts, nous développons les histoires. Comme vous le savez sans doute grâce au crédit d'impôt, il y a une date limite pour le tournage ; nous avons encore le temps pour le moment." Rien n'est encore sûr, et les résultats d'audiences de la troisième saison auront très probablement un impact sur l'avenir de The Night Agent.

Peter, un agent du FBI subalterne assure la permanence d'urgence de la Maison-Blanche, le Night Action. Le jour où Peter reçoit un appel en détresse, il se retrouve au coeur d'une dangereuse mission impliquant une taupe à la Maison-Blanche et une terrible conspiration.

Gabriel Basso : Peter Sutherland

Luciane Buchanan : Rose Larkin

Sarah Desjardins : Maddie Redfield

Eve Harlow : Ellen

Hong Chau : Diane Farr

Fola Evans-Akingbola : Chelsea Arrington

D.B. Woodside : Erik Monks

Phoenix Raei : Dale

The Night Agent est une série d'action et policière diffusée depuis le 23 mars 2023 dans son intégralité sur Netflix. Comme toutes les séries originales du site, elle n'est pas disponible sur une autre plateforme de streaming. Il faut donc souscrire à un abonnement à Netflix, entre 7,99€ par mois avec publicités et 21,99€ par mois, pour binge-watcher les épisodes de The Night Agent en streaming.