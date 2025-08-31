Contrairement à ce que son titre indique, "Hawaii" n'a pas été tourné sur la célèbre île américaine. On vous explique pourquoi.
Comédie française sortie le 10 mai 2023 au cinéma, Hawaii raconte comment des touristes en séjour sur la fameuse île américaine décident de se révéler tous leurs secrets inavouables, alors qu'une alerte au missile balistique a été lancée. Mais il s'agit d'une erreur, et la bande de potes doit désormais vivre avec les propos tenus. On peut donc s'attendre à ce que le film, porté par Bérénice Bejo, Elodie Bouchez ou encore Manu Payet, ait été tourné à Hawaï, comme son titre l'indique.
Mais non : le tournage s'est déroulé sur l'île de la Réunion. Evidemment, il était au départ bien prévu de tourner dans l'Etat américain connu pour ses plages et ses airs de vacances, mais les plans des producteurs ont finalement été contre-carrés. En raison de la pandémie de Covid-19, les captations n'ont pas pu se faire aux Etats-Unis et il a fallu se tourner vers une île française. C'est pourquoi la Réunion a été choisi, en raison de sa "ressemblance avec l'île américaine", apprend-on à l'occasion d'une interview de Manu Payet dans l'émission Mouv.
Synopsis - Sous pression suite à une alerte au missile balistique, des touristes en séjour à Hawaï décident de se révéler tous leur inavouables petits secrets.
