Sorti le 16 avril 2025, "Sinners" est le grand favori des Oscars 2026 avec 16 nominations, un record.

Sinners est un film d'horreur et fantastique de Ryan Coogler sorti le 15 avril 2025 en France. Rapidement, ce long-métrage est devenu un phénomène aux Etats-Unis en dépassant les attentes au box-office : il a engendré 366,6 millions de dollars à travers le monde, dont 278 millions rien qu'aux US, ce qui lui permet de dépasser largement son seuil de rentabilité.

Dans ce film de genre qui a séduit la critique et le public, Michael B. Jordan (Creed) incarne des jumeaux, de retour dans leur ville natale, au cours des années 1930. Alors que la Prohibition bat son plein, ils décident de repartir à zéro en ouvrant un bar juke joint. Mais des événement surnaturels qui frappent la ville vont venir mettre à mal leur projet et bouleverser totalement la vie des habitants du coin.

Sinners est le phénomène des Oscars 2026. La réalisation de Ryan Coogler a remporté 16 nominations pour la cérémonie de remise de prix qui se tient le 15 mars suivant. C'est un record, car aucun film n'avait obtenu autant de nomination dans l'histoire de l'événement. Le précédent record était détenu par La La Land, Eve et Titanic, avec 14 nominations au compteur.

En France, Sinners est visible à l'achat et à la location sur des plateformes de VOD et en DVD et Blu-Ray. Les abonnés de Canal++ peuvent également voir le film en streaming via l'application MyCanal. Le film n'est en revanche pas encore disponible sur d'autres plateformes, comme Netflix ou Prime Video.

Synopsis - Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. A force de danser avec le diable, celui-ci viendra les chercher chez eux...