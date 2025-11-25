Black Friday tablettes et iPad : de belles affaires chez Xiaomi ! Les meilleures offres Samsung et Apple

La Black Friday approche, mais les offre sur les tablettes sont déjà disponibles depuis plusieurs jours ! Il n'est plus nécessaire d'attendre pour s'offrir une tablette ou un iPad au meilleur prix. Tour d'horizon des promos à ne pas louper chez Xiaomi, Apple et Samsung.

La Black Week bat son plein avant le tant attendu Black Friday prévu ce vendredi 28 novembre ! Mais si le vendredi noir n'est pas encore là, les promotions sur les tablettes tactiles sont affichées depuis déjà plusieurs jours. Il ne faut donc plus attendre pour s'offrir un iPad ou une Galaxy Tab ou une tablette signée Xiaomi, Lenovo et autres ! L'opération commerciale est souvent la période idéale pour s'équiper du meilleurs équipement tout en faisant des économies, à condition de ne pas se laisser avoir par le marketing. Si des offres permettent effectivement d'économiser des dizaines ou des centaines d'euros sur ces produits onéreux, d'autres ne sont pas de si bonnes affaires. Mais pas de panique, Linternaute vous aide à dénicher les meilleures promotions durant la période du Black Friday !

Si ces dernières années toutes les marques ont joué le jeu du Black Friday, en 2025 certains constructeurs sont avares en promotion. C'est le cas d'Apple et de Samsung qui ne multiplient pas les offres sur leurs derniers produits. Il y a bien quelques offres sur le marché, mais c'est bien peu face à d'autres concurrents comme le constructeur chinois Xiaomi qui a proposé des remises très avantageuses sur plusieurs tablettes, dont certains modèles phares rivalisant avec les iPads stars. Se tourner vers les produits Xiaomi est une bonne option : les produits high-tech sont de très bonnes factures et généralement bien moins chers que ceux de la marque à la pomme ou du constructeur coréen.

Pack Xiaomi Redmi Pad 2 11 pouces 128 Go + Etui + Clavier + Stylet

Les offres sur les iPads d'Apple

Il y a bien quelques offres sur les iPads du constructeur à la pomme, mais les réductions sont assez limitées la plupart du temps, notamment sur les derniers produits sortis comme les iPad Pro ou les iPad Air 11. Il est conseillé de bien regarder les prix exercés ces derniers mois pour repérer les offres dignes de ce nom et ne pas se faire avoir par les fausses promos. Concernant les iPad, il faut être vigilant à la puce utilisée par le modèle convoité il y a des différences notables entre les puces A16 utilisée dans de nombreux iPads et les pucs M3, M4 ou M5 présentes dans les derniers modèles. La différence soit voir souvent au niveau du prix.

iPad (puce A16) 11 pouces 128 Go

iPad Pro 11 pouces 256 Go

Les promos sur les GalaxyTab de Samsung

Du côté du constructeur sud-coréen, les Galaxy Tab S sont les tablettes les plus haut de gammes avec trois finitions proposées : la classique, la S+ et l'Ultra. Cette année ce sont les Galaxy Tab S11 qui sont les derniers produits sortis et du fait rarement en promotion. Les offres portent plutôt sur les Galaxy Tab S10 et S9, mais les Galaxy Tab A9 ne doivent pas être négligées, car elles sont amplement suffisantes selon les usages et à un prix plus abordables.

Galaxy Tab S11 11 pouces 128 Go

Galaxy Tab S10 FE+ 13 pouces 128 Go

Les réductions sur les tablettes Xiaomi

Si les regards se tournent naturellement vers les marques leaders, les meilleurs produits et les meilleures offres se trouvent parfois chez les concurrents. Le constructeurs Xiaomi a ainsi su se faire une place sur le marché de la tablette avec son Xiaomi Pad 7 Pro qui se propose comme une alternative aux tablettes les plus performantes du marché, notamment à l'iPad Pro d'Apple, mais avec un prix deux fois moins élevé. La tablette est affichée à seulement 300€, voire moins, contre 430,99€ habituellement. La marque brille aussi avec le REDMI Pad et le REDMI Pad Pro.