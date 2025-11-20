Black Friday iPhone 16 : le smartphone Apple avec 256 Go de stockage est à prix cassé !

L'iPhone 16 avec 256 Go de stockage est en promotion chez Amazon ! Au cours du Black Friday, le smartphone Apple bénéficie de près de 160 euros de réduction.

Si vous attendiez le bon moment pour vous offrir l'iPhone 16 lors du Black Friday, alors le bon plan Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser.

Jusqu'au lundi 1er décembre 2025, soit le jour du Cyber Mondy, le smartphone Apple proposé dans sa version 256 Go et dans un coloris blanc profite d'une belle baisse de prix. Affiché au tarif conseillé de 999 euros durant sa commercialisation il y a plus d'un an l'Apple iPhone 16 passe à 845 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 15% de la part d'Amazon.

Pour information, si l'offre Amazon n'est plus disponible, sachez que d'autres revendeurs proposent l'iPhone 16 à moins de 900 euros.

Apple iPhone 16 (256 Go)

L'iPhone 16 d'Apple et ses principales caractéristiques

Présenté par Apple il y a plus d'un an, l'iPhone 16 arbore un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces doté d'une résolution de 2556 x 1179 pixels à 460 ppp, du Dynamic Island, de la technologie HDR et de l'affichage True Tone.

Le smartphone de la marque à la Pomme dispose également d'une puce A18 Bionic incluant un CPU 6 cœurs, un GPU 5 cœurs et le Neural Engine 16 cœurs.

L'Apple iPhone 16 est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du système d'exploitation iOS 18 et d'une batterie lithium‑ion rechargeable intégrée lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 22 heures. D'ailleurs, la batterie est compatible avec la recharge sans fil MagSafe jusqu'à 25 W.

Côté photo, l'iPhone 16 inclut un système avancé à deux caméras : une caméra Fusion 48 MP avec option téléobjectif 2x, ainsi qu'un ultra grand-angle 12 MP avec autofocus. À l'avant, les amateurs de selfies pourront profiter d'une caméra TrueDepth de 12 MP.

Pour terminer, on pourra retrouver les fonctionnalités d'Apple Intelligence, un port USB-C, le bouton Action, le Wi-Fi 7 ou bien encore l'indice de protection IP68.