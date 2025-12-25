Feu d'artifice du Nouvel An 2026 : le programme ville par ville en France

De Paris à Cannes en passant par les stations de ski, découvrez les horaires et le programme des feux d'artifice du 31 décembre 2025.

Pour célébrer le passage à 2026, plusieurs communes de France illumineront leur ciel d'un spectacle pyrotechnique. Toutefois, les grands feux d'artifice du 31 décembre restent rares dans les métropoles. Les adeptes de spectacles de pyrotechnie devront donc parfois s'éloigner des centres-villes pour savourer un réveillon riche en couleurs.

Pour les habitants de Paris et de l'Île-de-France, ainsi que ceux qui passeront le réveillon dans la capitale, le feu d'artifice au pied de l'Arc de Triomphe sera un moment phare de la soirée. Avant le spectacle pyrotechnique, un son et lumière viendra enchanter les spectateurs.

Pour ceux qui vivent plus loin de Paris, plusieurs villes comme Bourges, Cannes, Juan-les-Pins, Saint-Raphaël, Saintes-Maries-de-la-Mer, Le Lavandou ou Saint-Tropez proposeront des feux d'artifice. Les stations de ski des Alpes seront également un lieu privilégié pour admirer des spectacles pyrotechniques. Vous trouverez ci-dessous une liste des feux d'artifice programmés, ainsi que des grandes villes françaises qui ont choisi de ne pas en organiser.

Où se déroule le feu d'artifice du Nouvel An 2026 à Paris ?

Le traditionnel feu d'artifice a lieu, non pas à la tour Eiffel, mais à l'Arc de Triomphe. Pour l'observer, on se réunit sur l'avenue des Champs-Élysées et la Place de l'Étoile le 31 décembre 2025 à partir de 19 heures. Un spectacle son et lumière est projeté sur le monument. Un feu d'artifice marque le coup du passage à l'année suivante à minuit pile, après un décompte. Le show pyrotechnique, présenté par Stéphane Bern, est retransmis en direct sur la chaîne France 2 à partir de 21h10.

Pour profiter pleinement des illuminations et obtenir une bonne place, il sera nécessaire d'arriver tôt. N'oubliez pas de vous habiller chaudement pour ne pas attraper froid pour célébrer le passage en 2026 !

Un feu d'artifice du Nouvel An 2026 est-il prévu à Bourges ?

Le feu d'artifice du Nouvel An est de retour pour le passage à l'année 2026, avec un immense feu d'artifice depuis la place Séraucourt prévu à 23h30. Un moment magique à partager entre amis ou en famille.

Est-il prévu un feu d'artifice le 31 décembre 2026 à Cannes ?

Sur la Côte d'Azur, Cannes célèbre la Saint-Sylvestre avec un feu d'artifice de près de 20 minutes en musique à minuit, illuminant sa baie, sur le thème de Marylin Monroe, à l'occasion des 100 ans de sa naissance.... Les infos.

Quel est le programme du feu d'artifice du Nouvel An 2026 à Juan-les-Pins ?

Le 1er janvier à 18h, la baie de Juan-les-Pins s'illuminera d'un feu d'artifice spectaculaire pour célébrer le Nouvel An. Un rendez-vous magique et gratuit en bord de mer, idéal pour débuter l'année 2026 en beauté. En savoir plus.

Qu'y a-t-il de prévu à Saint-Raphaël pour fêter le Nouvel An 2026 ?

Un feu d'artifice du 31 décembre 2025 depuis le jardin Bonaparte et sur le quai Albert 1ᵉ va illuminer le ciel raphaëlois à 19h30 après une soirée DJ enflammée à partir de 18h30.

Quel est le programme du feu d'artifice 2026 aux Saintes-Maries-de-la-Mer ?

Un feu d'artifice illuminera le ciel camarguais le 31 décembre 2025 à 19h15 sur les plages Arènes et Amphores. Toute la journée, des animations sont également prévues.

Y a-t-il un feu d'artifice du Nouvel An 2026 à Marseille ?

Rien n'est programmé. Le dernier feu d'artifice du Nouvel An de la ville de Marseille remonte à 2013, lorsqu'elle avait été sacrée "capitale européenne de la culture". Elle avait offert au public un magnifique spectacle pyrotechnique sur le Vieux-Port, dans une symphonie de sons. Consulter le programme sur le site de la mairie de Marseille.

Y aura-t-il un feu d'artifice du Nouvel An 2026 à Lyon ?

Rien n'est prévu en 2026, car là aussi, le dernier feu d'artifice du Nouvel An remonte à 2012, lorsqu'il avait été tiré depuis l'Auditorium de Lyon, à la suite d'un concert de musique classique. Plus d'infos sur le site de l'office du tourisme de Lyon.

Y aura-t-il un feu d'artifice du Nouvel An 2026 à Toulouse ?

À Toulouse, le dernier feu d'artifice du Nouvel An remonte à 2015, lorsque le cabaret La Vénus avait organisé une revue spéciale Saint-Sylvestre avec un incroyable feu d'artifice intérieur. Pour le réveillon du 31 décembre 2025, la municipalité de Toulouse n'a rien annoncé.

Y aura-t-il un feu d'artifice du Nouvel An 2026 à Lille ?

Si Lille est un cadre rêvé pour fêter le Nouvel An avec ses nombreux spectacles, concerts et animations, du côté du show pyrotechnique, il ne faudra rien espérer cette année...

Où se déroule le feu d'artifice du Nouvel An 2026 à Saint-Tropez ?

Un feu d'artifice du 31 décembre 2025 est tiré un peu plus tôt dans la soirée, à 19h30 depuis le Môle Jean-Réveille. Plus d'infos sur le site de tourisme de Saint-Tropez.

Y aura-t-il un feu d'artifice du Nouvel An 2026 au Lavandou ?

Le 31 décembre, le rendez-vous est donné sur le parvis de l'hôtel de ville du Lavandou à partir de 19 heures, précédé d'une parade participative et festive. Plus d'infos sur le site de l'office du tourisme du Lavandou.

Quels feux d'artifice du Nouvel An 2026 dans les Alpes ?

Le feu d'artifice du Nouvel An se passe surtout dans les stations de ski des Alpes du Sud, avec des feux d'artifice tirés en début de soirée sur le front de neige à Praloup, Val d'Isère, Tignes, Superdévoluy, Serre-Chevalier, Montgenèvre et bien d'autres...