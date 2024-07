Basket aux JO 2024 : résultats, classements et calendrier, le programme détaillé

Découvrez le programme complet des épreuves de basket dans ces Jeux olympiques de Paris 2024.

Les Bleus du sélectionneur Vincent Collet ont hérité d'un groupe "abordable" avec l'Allemagne, le Japon et le Brésil. "Le tournoi sera l'un des plus relevés de l'histoire. Il n'y a quasiment que de fortes équipes. On savait avant le tirage que les États-Unis seraient dans le groupe C et qu'on ne pouvait pas les jouer au premier tour. On a pris les Allemands, champions du monde et devenus une équipe majeure. Le plus important, c'était le chapeau 2. Ma volonté était d'éviter la Serbie. Je suis donc satisfait. Le vainqueur du TQO letton plutôt que l'Australie fait qu'on évite le gagnant du TQO grec (potentiellement Slovénie ou Grèce) dans le dernier chapeau, c'est positif aussi. Globalement, je suis satisfait" a expliqué Vincent Collet.

Pour les femmes, les Bleues de Jean-Aimé Toupane, elles, retrouveront l'Australie, le Canada et le Nigeria. "On est heureux d'avoir une idée claire de nos adversaires. L'important, c'est de voir que chaque match sera un défi. On sait que les 12 équipes sont fortes. Ce ne sera pas simple. Ce sont des équipes athlétiques, ce sera très important au-delà du basket, c'est très homogène. Éviter Team USA, un soulagement ? Oui mais c'est surtout qu'on a les idées claires. On a de l'ambition. Chaque match sera une finale."

Basket masculin résultats

Découvrez la liste des matchs et tous les résultats du tournoi de basket masculin des Jeux olympiques de Paris 2024. Saisissez un groupe, un pays, ou une date pour filtrer les résultats.

Basket masculin classement

Voici les classements des groupes du tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Paris 2024. Les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la phase finale.

Basket féminin résultats

Découvrez la liste des matchs et tous les résultats du tournoi de basket masculin des Jeux olympiques de Paris 2024. Saisissez un groupe, un pays, ou une date pour filtrer les résultats.

Basket féminin classement

Voici les classements des groupes du tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Paris 2024. Les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la phase finale.

Quel est le format ?

Douze équipes, dont l'équipe de France, vont s'affronter sur 15 jours de compétition. Les douze nations en lice sont réparties en trois groupes de quatre. L'Australie, la Grèce, le Canada et l'Espagne sont dans le groupe A ; la France, l'Allemagne, le Japon et le Brésil dans le groupe B ; la Serbie, le Soudan du Sud, Porto Rico et les États-Unis dans le groupe C. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale, ainsi que les deux meilleurs troisièmes. Par ailleurs, les deux meilleurs premiers ne pourront pas s'affronter avant la finale. Un objectif clairement annoncé par le sélectionneur des Bleus Vincent Collet, afin d'éviter les Américains avant la finale.