DIRECT. JO 2024 : désillusion pour Boukli qui prend la porte en judo, le live

Après un jour sans épreuve et une cérémonie d'ouverture historique, les JO 2024 entrent dans le vif du sujet ce samedi 27 juillet.

Après une cérémonie d'ouverture historique offerte au monde entier ce vendredi 26 juillet, les JO 2024 sont de retour ce samedi avec de nouvelles épreuves et de potentielles médailles. Il y aura des chances de premières breloques avec Luka Mkheidze (-60kg) en judo, en escrime également alors que le rugby à 7 qui dispute sa demi-finale face à l'Afrique du Sud. Grosse désillusion en revanche pour Boukli, éliminée par sa bête noire Tsunoda. En natation, pas de finale pour le relais 4x100m hommes, éliminé dès les séries.

Les premières médailles d'or de ces Jeux olympiques ont été distribuées avec déjà un gros carton de la Chine.

Découvrez toutes les infos de la journée.

13:11 - Mkheidze en demies Après un waza-ari d'entrée, Luka Mkheidze se qualifie pour les demi-finales aux JO 2024. Le Français est en route pour écrire son histoire. 13:08 - Mkheidze en gestion Après son waza-ari, Luka Mkheidze gère ses attaques et le temps pour aller chercher une qualification en demi-finales des JO 2024. 13:04 - Waza-ari d'entrée Quel début de combat de Luka Mkheidze qui prend son adversaire par surprise avec un waza-ari. 13:03 - C'est maintenant ! Place à Luka Mkheidze désormais qui affronte le Sud-Coréen Jin-Won Kim. 13:02 - L'Australie vient à bout de l'Espagne Dans ce choc en ouverture du tournoi masculin de basket, l'Australie s'impose 92-80 face à l'Espagne. 12:59 - Désillusion pour Shirine Boukli Vaincue par Natsumi Tsunoda sur ce même enchaînement à Tokyo, Shirine Boukli s'incline une nouvelle fois sur nippon face à la Japonaise. 12:56 - Un choc pour Boukli Shirine Boukli est de retour sur le tatami ! La Française va affronter la favorite Natsumi Tsunoda. 12:55 - Ça passe ! En escrime, Marie-Florence Candassamy et Auriane Mallo-Breton rejoignent Coraline Vitalis au prochain tour après leurs victoires respectives face à l'Egyptienne Nardin Ehab (15-10) et à l'Ukrainienne Dzhoan Bezhura (14-13). 12:48 - Les Français éliminés ! Sans Maxime Grousset ni Florent Manaudou, le relais français de 4x100m nage libre a terminé 7e de sa série et ne disputera pas la finale. 12:43 - Place aux hommes ! Après les dames, le relais masculin de 4x100m nage libre va tenter de se qualifier pour la finale. 12:40 - Les Françaises qualifiées ! Dans une Arena en feu, les Françaises se sont qualifiées pour la finale du relais 4x100m nage libre. Elles signent le 4e temps de leur série. 12:33 - Retour dans l'eau ! Place aux relais où les Françaises vont débuter leur relais 4x100 nage libre. 12:24 - Mallo-Breton en difficulté En épée, Auriane Mallo-Breton est menée 6-1 par l'Ukrainienne Bezhura alors que Coraline Vitaline s'est qualifiée face à la Polonaise Renata Knapik-Miazga (15-9). Marie-Florence Candassamy est également engagée. 12:13 - Deuxième médaille d'or Déjà un deuxième titre olympique pour la Chine. Le duo Chang/Chen remportent la médaille d'or en tremplin synchronisé 3m par équipes féminines. Les Françaises Naïs Gillet et Juliette Landi ont terminé à la dernière place. 12:11 - Androdias-Boucheron en demies Le duo tricolore Androdias-Boucheron en demi-finale du deux de couple. Les champions olympiques en titre terminent à la troisième place de leur série en 6'18''69. LIRE PLUS

Du 24 juillet avec les premières épreuves du rugby à 7 jusqu'aux finales des sports collectifs comme le handball avec la finale femmes, découvrez tous les calendriers détaillés des principales épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024. Heures des matchs, résultats et classements, découvrez toutes les informations essentielles pour suivre les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour ces Jeux olympiques, l'ambition de la France est très élevée. Si les prévisions sur les médailles promettent un top 3, l'organisation et même le président misent sur un top 5 avec un record de médailles. Plusieurs grandes stars françaises sont attendues durant les JO. On pense notamment à Léon Marchand en natation qui pourrait être la plus grande star de ces Jeux. Mais les sports collectifs avec le handball, le basket, le volley, le foot, pourraient aussi apporter son lot de breloques. Enfin, que dire du judo avec notamment son fer de lance Teddy Riner ou encore l'escrime, toujours le sport le plus prolifique.