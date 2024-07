DIRECT. JO 2024 : Agbegnenou et Marchand au programme, le triathlon reporté, journée encore folle, le live

Après une journée prolifique avec 8 nouvelles médailles, l'équipe de France aura de nouvelles chances ce mardi, notamment en escrime par équipe et en judo avec Clarisse Agbegnenou. Le triathlon masculin a été repoussé à mercredi en raison de la qualité insuffisante des eaux de la Seine.

09:30 - Le programme de Léon Marchand Pas de médaille possible aujourd'hui pour Léon Marchand, mais un programme très chargé. Les séries du 200m brasse et du 200m papillon le matin, et les demi-finales dans la soirée. 11h : 220m papillon (série)

13h01 : 200m brasse (série)

20h42 200m papillon (demi-finale)

21h47 : 200m brasse (demi-finale)

09:10 - Le programme du basket Les basketteurs français vont devoir rassurer ce mardi face au Japon après une entrée en matière poussive contre le Brésil. 11h : Espagne - Grèce

13h30 : Canada - Australie

17h15 : France - Japon

21h : Brésil - Allemagne

08:50 - Le programme du handball Après deux premiers matchs maitrisés, les Françaises veulent enchainer face au Brésil à 19h. 9h : Allemagne - Slovénie

11h : Norvège - Corée du Sud

14h : Pays-Bas - Espagne

16h : Hongrie - Angola

19h : France - Brésil

21h : Suède - Danemark

08:25 - Le programme du football Suite des matchs de poule dans la compétition de football masculin, avec notamment France - Nouvelle Zélande à 19h. 15h : République Dominicaine - Ouzbékistan

15h : Espagne- Egypte

17h : Ukraine - Argentine

17h : Maroc - Irak

19h : Nouvelle-Zélande - France

19h : Etats-Unis - Guinée

21h : Israël - Japon

21h : Paraguay - Mali

08:11 - Agbégnénou donne rendez-vous au public français Clarisse Agbégnénou remet son titre olympique en jeu en catégorie des moins de 63 kilos ce mardi. Elle est la principale favorite à sa succession.

08:00 - L'épée féminine par équipe pour une nouvelle médaille ? Marie-Florence Candassamy, Auriane Mallo, Alexandra Louis-Marie et Coraline Vitalis vont tenter d'apporter une nouvelle médaille pour l'escrime après la folle journée de lundi et le doublé en sabre.

Avec huit médailles en une journée dont deux en or, la France remonte à la deuxième place du classement avant les épreuves de la journée.

07:15 - L'équipe féminine du basket 3x3 entre en lice aujourd'hui L'équipe féminine de basket 3x3 lance ses JO à domicile ce mardi à l'occasion de la première journée de la phase de poules. A la Concorde, elles affronteront la Chine pour entrer dans la compétition. Ce sera à 21h30.

06:55 - Le grand jour d'Agbegnenou ? Trois ans après sa démonstration à Tokyo, la reine du judo Clarisse Agbegnenou a rendez-vous avec l'histoire pour décrocher un troisième titre olympique, le deuxième en individuel. La Française, revenue de maternité en 2023, avait à nouveau raflé le titre mondial quelques mois après son retour mais a davantage souffert ces derniers mois avec une 7e place en championnat d'Europe puis une médaille de bronze aux derniers Mondiaux, loin de sa supériorité totale d'antan. Non-tête de série, elle a hérité d'un tableau difficile, illustré par une entrée en lice face à l'Isralienne Gili Sharir, vice-championne d'Europe en titre.

06:37 - Une nouvelle surprise en judo ? Alpha Oumar Djalo ouvrira la journée Au lendemain de la sensation Joan-Benjamin Gaba 35e mondial et médaillé d'argent en -73kg, un autre outsider français est engagé dans la catégorie au-dessus, les -81kg : Alpha Oumar Djalo. Lui aussi compte pour seule médaille individuelle internationale le bronze glané aux championnats d'Europe 2023. Il n'aura pas le temps de gamberger puisque le natif de Paris, déjà en bronze dans la capitale au Grand Chelem de Paris 2023, est programmé en premier combat de la journée à 10h. Il affronte au premier tour l'Egyptien Abdelrahman Abdelghani.

06:26 - Les compétitions vont débuter à 8h30 Le badminton va ouvrir la journée porte de la Chapelle à 8h30 suivi des qualifications en tir fosse olympique et des premiers matchs de handball, volley et beach-volley. Le judo débute à 10h suivi des premières séries de natation à 11h. A noter ce mardi le début du tournoi d'un sport particulièrement spectaculaire, le basket 3x3 avec les deux équipes de France masculine et féminine qualifiées pour ces JO et engagées en phase de poules.

06:17 - Les triathlètes français contraints de patienter Le report du triathlon prévu ce mardi sera suivi de près côté bleu. Pierre Le Corre, Léo Bergère et Dorian Coninx sont trois belles chances de médaille pour le clan français. Léo Bergère a été sacré champion du monde en 2022, suivi un an plus tard de Dorian Coninx alors que Pierre Le Corre figure également parmi les meilleurs mondiaux. Le triathlon français n'a jamais remporté de médaille en individuel aux Jeux Olympiques mais avait ouvert son compteur à Tokyo en 2021 grâce au relais mixte.

06:10 - Pas de triathlon ce mardi, l'épreuve masculine repoussée à mercredi Les triathlètes masculins engagés aux JO vont devoir patienter. Les organisateurs ont annoncé ce mardi matin le report de l'épreuve de triathlon individuel olympique après des analyses qui ont montré une qualité insuffisante des eaux de la Seine. La compétition était prévue ce mardi matin à partir de 8 heures. La décision a été prise à l'issue d'une réunion tenue cette nuit entre l'organisation des JO, la fédération internationale de triathlon, le CIO et les autorités locales."Les analyses effectuées dans la Seine aujourd'hui ont révélé des niveaux de qualité de l'eau qui n'offraient pas les garanties suffisantes pour permettre la tenue de l'événement". Une date de report a déjà été annoncée : mercredi dans le sillage de l'épreuve féminine prévue à 8 heures. Le départ de l'épreuve masculine est désormais prévu à 10h45 mercredi. Un report est encore possible à vendredi, date inscrite comme celle de dernier recours.