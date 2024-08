DIRECT. JO 2024 : Riner, Dicko, l'épée masculine, Marchand... Une journée à 6 médailles d'or ? Le live

Ce vendredi 2 août pourrait être la journée la plus incroyable du sport français avec plusieurs médailles d'or annoncées.

En direct

09:29 - Un choc France-Argentine en football Ce vendredi soir à Bordeaux l'ambiance devrait être électrique, avec un quart de finale entre les Bleus de Thierry Henry et l'Argentine.

09:20 - Maxime Grousset s'est retiré du 50m nage libre Pourtant qualifié avec le sixième temps, Maxime Grousset a préféré renoncer à participer à la finale du 50m nage libre. Il faut dire que la demi-finale du 100m papillon, véritable objectif de ses Jeux et où il est champion du monde, se déroule à peine 20 minutes après la finale du 50m nage libre.

09:05 - Le programme du basket Premier gros test pour les Bleus de Vincent Collet avec la rencontre face à l'Allemagne. Pour le moment, les basketteurs français sont loin d'avoir rassuré. 11h : Japon - Brésil

13h30 : Australie - Grèce

17h15 : Canada - Espagne

21h : France - Allemagne

08:48 - Le tir à l'arc continue Après la médaille d'argent historique, l'équipe de France de tir à l'arc affronte l'Italie à 9h30 en épreuve mixte par équipe. Lisa Barbelin et Baptiste Addis représenteront les Bleus.

08:40 - Le programme du handball Le quatrième match de la phase de groupe est particulièrement important pour les Bleus de Guillaume Gilles, qui doivent gagner avec l'écart le plus important possible face à l'Argentine ce vendredi à 11h. La qualification pourrait en effet se jouer à la différence de buts avec la Hongrie dans ce groupe B. 9h : Hongrie - Danemark

11h : France - Argentine

14h : Croatie - Suède

16h : Allemagne - Espagne

19h : Japon - Slovénie

21h : Norvège - Egypte

08:30 - Félix Lebrun en demi-finale à 11h Autre gros temps fort, la demi-finale de Felix Lebrun à 11h. Le Français, impressionnant du haut de ses 17 ans, joue face à Fan Zhendong, numéro 2 mondial.

08:20 - Teddy Riner attendu vers 11h Patience, le premier combat de l'ogre Riner est prévu aux alentours de 11h sur le tatami. Si tout va bien, on le retrouvera jusqu'à 18h avec la finale.

08:14 - Kauli Vaast en demi-finale Le Tahitien Kauli Vaast s'est imposé jeudi en quart de finale du surf olympique contre l'autre Français engagé dans la compétition, Joan Duru. Second français qualifié pour les demi-finales !

08:06 - Les débuts de l'athlétisme Cette journée est également marquée par le début des épreuves d'athlétisme dans le Stade de France avec les premières séries et le début du décathlon, sans Kevin Mayer.

08:00 - Quelle journée ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée. Et quelle journée ! La France pourrait avoir 5 à 6 médailles d'or avec notamment Teddy Riner ou encore Romane Dicko en judo.

01/08/24 - 23:35 - Bonne soirée et à demain ! Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi sur ce live des JO 2024. À demain pour une journée qui s'annonce absolument exceptionnelle avec Rinner, Marchand ou encore l'athlétisme qui débute enfin.

01/08/24 - 23:31 - La Serbie a battu la France Le match de basket 3x3 a finalement repris entre la Serbie et la France et les Serbes ont finalement battu les Tricolores sur le score de 19 à 16.

01/08/24 - 23:25 - Une journée moins dense Après avoir été largement gâtés depuis le début de ces JO 2024, il faut admettre que la journée de jeudi a été beaucoup moins prolifique au niveau des médailles françaises. Pour la première fois depuis le début de ces Jeux, le judo n'a rien rapporté après des éliminations précoces d'Aurélien Diesse et Madeleine Malonga. Le fleuret par équipes chez les femmes a également déçu. Deux seules médailles ont égayé la journée avec Titouan Castryk au kayak qui a récupéré l'argent en slalom alors que le boxeur Sofiane Oumiha a gagné son quart de finale et est assuré de la médaille de bronze dans le pire des cas. La fin de soirée a été bonne pour les Français puisque Léon Marchand et Florent Manaudou ont rejoint la finale du 200m 4 nages pour le premier et la finale du 50m nage libre pour le second. En BMX Racing, Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu ont impressionné avec une qualification haut la main en finale ce qui peut laisser espérer de très belles choses pour ce vendredi.

01/08/24 - 23:15 - Un programme chargé ce vendredi ! Ce vendredi marque l'entrée en lice tant attendue de Teddy Riner dans ces JO 2024. Romane Ndicko l'accompagnera en +78kg. Cette dernière débutera en huitièmes de finale sur la session de 10h tout comme Teddy Riner. Autre grande chance de médaille du côté de Marseille avec le skiff femmes. Charline Picon et Sarah Steyaert sont provisoirement leaders avant la medal race qui devrait se tenir demain alors qu'elle a été reportée aujourd'hui à cause des conditions météo. Mais ce n'est pas tout loin de là ! En effet, Leon Marchand pourrait glaner sa 4e médaille d'or en finale du 200m 4 nages à 20h45. Un quart d'heure avant, Florent Manaudou tentera la médaille sur 50m nage libre. En BMX Racing on pourrait rêver d'un triplé sur la course hommes avec Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu qui ont dominé les quarts de finale ce jeudi. La demi-finale à 20h et la finale à 21h35. Enfin la première soirée d'athlétisme animera votre fin de journée aux JO 2024 après le début du trampoline où la aussi il y a des chances de médaille.