DIRECT. JO 2024 : Riner et l'équipe de France, les sabreuses... De l'or encore attendu ! Le live

Ce samedi 3 août, la journée pourrait encore apporter de nouvelles médailles d'or après la sublime récolte de la veille.

Tableau des médailles L’essentiel Teddy Riner sera de retour sur les tatamis ce samedi avec l'équipe de France pour essayer d'aller décrocher une cinquième médaille olympique. Julian Alaphilippe, sur la course en ligne de vélo hommes, a également une chance et ça commence à 11h. À noter également, le sabre par équipes avec les Françaises favorites pour le titre olympique avec un premier match face à l'Algérie à 13h. En fin de journée, la session de natation débute à 20h30 avec Maxime Grousset qui va tout donner pour arracher une première médaille d'or olympique sur 100m papillon. Anastasiia Kirpichnikova (800m nage libre) a aussi une chance. La journée se conclura avec le surf à Tahiti où deux Tricolores sont engagés en demi-finales du surf.

La journée d'hier a été exceptionnelle avec neuf médailles dont trois en or. Riner, Marchand et Daudet ont été sacrés champions olympiques. Ce dernier a devancé deux compatriotes en BMX pour un triplé français historique.

Découvrez toutes les infos de la journée.

En direct

09:35 - Ippon de Cysique !! Superbe entrée en matière de Sarah-Léonie Cysique dans cette épreuve de judo par équipes. Elle réalise un ippon sur l'Israélienne et offre le premier point aux Bleus. Au tour du médaillé d'argent, Joan-Benjamin Gaba. 09:34 - Waza ari pour l'Israélienne Cysique est mené 1-0 après un waza ari de l'Israélienne. Il reste 2'30" à la Française pour revenir ! 09:32 - Les Bleus du judo sont là ! L'équipe de France de judo débute en huitièmes de finale dans cette épreuve de judo par équipes ! Teddy Riner est bien là mais c'est Sarah-Léonie Cysique qui débute ! 09:30 - Camille Jedrzejewski débute sa finale La Française débute sa finale au tir à 25m. Elle remporte sa première série face à la Hongroise Veronika Major. 09:29 - Le Japon passe ! Que les Japonais se sont faits peur ! Ils passent au golden score au dernier match face à l'Espagne en judo par équipes. Ils affronteront la Serbie en quarts de finale mais c'était poussif. 09:25 - Stupeur à l'Arena Champ-de-Mars ! Le Japon est poussé dans un match décisif au judo par équipes par l'Espagne ! 3-3 alors que les Nippons sont des concurrents directs à la France pour le sacre olympique. 09:19 - L'Espagne n'a pas dit son dernier mot Après un troisième shido, Takayama perd son combat et l'Espagne peut reprendre espoir dans cette épreuve de judo par équipes des JO 2024. La France de Teddy Riner va bientôt faire son entrée en lice. 09:14 - Le selfie de champions Bon souvenir de la veille avec ce selfie de Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu qui ont signé un historique triplé français en BMX hier soir. 09:06 - Le premier match du hand du jour La Hongrie affronte les Pays-Bas pour le premier match de handball féminin du jour dans ces JO 2024. Le groupe de la France, qui joue à 11h face à l'Espagne, est concerné même si les Bleues sont déjà assurées de finir à la première place. 09:04 - Le Japon repasse devant Miku Takaichi rassure les Japonais en faisant repasser les siens devant au score face aux Espagnols dans cette épreuve de judo par équipes des JO 2024. 09:01 - Israël pour la France Les Bleus du judo retrouvent Israël qui s'est défait difficilement de la Mongolie. C'est donc le même premier tour qu'il y a trois ans lors des JO de Tokyo où l'équipe française de judo avait décroché l'or. 08:59 - L'ESPAGNE ÉGALISE ! Quelle surprise ! Le Japon se fait rejoindre. Soichi Hashimoto se fait prendre sur ippon face à l'Espagnol Salvador Cases Roca. 08:57 - Le Japon s'en sort bien En judo par équipes, les Nippons ouvrent le score face à l'Espagne mais c'était très difficile pour Abe qui gagne par ippon à une seconde de la fin. 08:51 - L'entrée en lice du Japon L'un des concurrents directs à la France en judo par équipes affronte l'Espagne en huitièmes de finale. 08:46 - Le dernier match des handballeuses françaises en poules À 11h, les Françaises du handball feront face aux Espagnoles pour tenter de réaliser un cinq sur cinq en phase de poules. Elles sont ultra favorites face à des Espagnoles qui ont perdu leur quatre premiers matchs dans ces JO 2024. LIRE PLUS

Du 24 juillet avec les premières épreuves du rugby à 7 jusqu'aux finales des sports collectifs comme le handball avec la finale femmes, découvrez tous les calendriers détaillés des principales épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024. Heures des matchs, résultats et classements, découvrez toutes les informations essentielles pour suivre les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour ces Jeux olympiques, l'ambition de la France est très élevée. Si les prévisions sur les médailles promettent un top 3, l'organisation et même le président misent sur un top 5 avec un record de médailles. Plusieurs grandes stars françaises sont attendues durant les JO. On pense notamment à Léon Marchand en natation qui pourrait être la plus grande star de ces Jeux. Mais les sports collectifs avec le handball, le basket, le volley, le foot, pourraient aussi apporter son lot de breloques. Enfin, que dire du judo avec notamment son fer de lance Teddy Riner ou encore l'escrime, toujours un sport très prolifique.