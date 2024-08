DIRECT. JO 2024 : folle remontée de la France dans le relais mixte en triathlon, mais pas de médaille, le live

09:52 - Grousset ravi de sa médaille de bronze

Auteur d'une très belle course lors de son relais 100m papillon sur le 4x100m 4 nages, Maxime Grousset qui a remporté le bronze avec l'équipe de France a avoué que la médaille lui a fait beaucoup de bien "J’ai dormi une heure ou deux. Il y avait une petite soirée organisée avec les nageurs, on en a bien profité. (Cette médaille de bronze) C’est un plaisir. On est allé la chercher, même si ce n’était pas évident. Il y a forcément un petit regret. Après mes courses et un peu de déception, je me suis remobilisé et je me suis dit que c’était le moment de tout donner dans ma dernière course, d’aller chercher ça pour l’équipe. Ça sauve carrément mes Jeux olympiques. C’est ma première médaille olympique. En équipe, ça fait aussi des émotions à partager. C’était magique."