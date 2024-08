DIRECT. JO 2024 : médaille attendue en saut d'obstacles, folle nuit en surf avec Vaast en or et Defay en bronze... Le live

À Tahiti, deux Français ont pris la médaille d'or et la médaille de bronze dans une nuit totalement folle.

09:30 - L'exploit des Bleus du 3x3 Au bord de l'élimination après quatre défaites de rang en phase de poule, l'équipe de France masculine du 3x3 a éliminé les champions du monde et les champions olympiques pour se hisser en finale, et était proche de la médaille d'or avec un point d'avance à 10 secondes de la fin face aux Pays-Bas en finale.

09:20 - Alice Finot en finale du 3000m steeple Ce sera à suivre ce soir à 21h14. Le Française Alice Finot espère décrocher une médaille sur le 3000m steeple après sa qualification en finale hier.

09:10 - Le programme du handball Tous les quarts de finale féminin se disputent ce mardi, au stade Pierre-Mauroy de Lille, où avait lieu en début de quinzaine les premiers tours du basket. 9h30 : Danemark - Pays-Bas

13h30 : France - Allemagne

17h30 : Hongrie - Suède

21h30 : Norvège - Brésil

08:58 - Le match de la dernière chance pour les Bleus du basket Après un premier tour difficile conclu par une leçon donnée par l'Allemagne lors du dernier match de poule, les hommes de Vincent Collet sont tout de même en quart de finale. Il retrouvent un des favoris de la compétition, le Canada. Il faudra pour Victor Wembanyama et ses coéquipiers montrer un bien meilleur visage pour espérer leur tenir tête.

08:45 - Les France-Allemagne continuent Après le volley hier, et avec le handball masculin demain, se sont les joueuses d'Olivier Krumbholz qui affrontent les Allemandes ce mardi en quart de finale du tournoi féminin de handball. Les Françaises sont favorites et doivent s'imposer pour continuer de rêver à un titre olympique.

08:43 - La suite des qualifications d'escalade Après les épreuves qualificatives de vitesse chez les femmes et de difficulté chez les hommes, avec la qualification de Sam Avezou, les épreuves s'inversent aujourd'hui. On retrouvera notamment Oriane Bertone et Zélia Avezou en difficulté, et Bassa Mawem sur la vitesse.

08:27 - Un première chance française dès dix heures À suivre à partir de 10h la finale du concours de saut d'obstacle d'équitation au château de Versailles, avec deux Français en finale : Julien Epaillard et Simon Delestre.

08:15 - 15 médailles d'or distribuées aujourd'hui Voici les quinze finales de la journée dans ces Jeux olympiques de Paris 2024. 10h: Equitation - saut d'obstacles individuel (Julien Épaillard, Simon Delestre)

14h43: Voile - dériveur (F) (Louise Cervera)

15h: Plongeon - haut vol 10m (F)

15h43: Voile - dériveur (H)

17h30: Skateboard park (F) (Nana Taboulet et Émilie Alexandre)

19h55: Cyclisme sur piste - vitesse par équipes (H) (Florian Grengbo, Sébastien Vigier, Rayan Helal)?

19h55: Lutte - lutte gréco-romaine 60 kg (H)

19h57: Athlétisme - lancer de marteau (F)

20h15: Athlétisme - saut en longueur (H)

20h30: Lutte - lutte gréco-romaine 130 kg (H)

20h50: Athlétisme - 1 500m (H)

21h14: Athlétisme - 3 000m steeple (F) (Alice Finot)

21h15: Lutte - lutte libre 68 kg (F)

21h40: Athlétisme - 200m (F)

23h06: Boxe - finale -60 kg (F)

08:02 - Defay : "Pleine de gratitude" "C'est difficile de trouver les mots, j'ai versé ma petite larme dans l'eau avec Brisa. Je suis excitée, enjouée et pleine de gratitude par rapport à ce qu'il s'est passé" a expliqué la surfeuse, qui restera pour toujours la première française à prendre une médaille dans la discipline.

07:50 - Vaast " Ce fut un peu stressant" "Ce fut un peu stressant sur la fin, j'ai vécu les quinze minutes les plus longues de ma vie. Il n'y a plus eu une seule vague. Mais, quand tu commences par un 9 et un 8,73, que demander de mieux ? Le mana était avec moi depuis le début. Je l'ai ressenti tous les jours. (Il répète) Champion olympique, champion olympique ! a lancé le surfeur après la course

07:43 - La victoire en vidéo Découvrez l'une des vagues prises par Kauli Vaast pour cette médaille d'or.

07:34 - Vaast en or Le Français Kauli Vaast a de son côté décroché à Teahupoo la médaille d'or de l'épreuve de surf en dominant en finale l'Australien Jack Robinson.

07:32 - Johanne Defay en bronze La première médaille de la nuit est pour la Française Johanne Defay qui a décroché le bronze en remportant la finale pour la 3e place face à la Costaricienne Brisa Hennessy, ce mardi à Teahupoo à Tahiti.

