Nouvelle-Zélande - France : les Bleues face au doute

Au Parc OL, à Lyon, l'équipe de France, en ce mercredi 31 juillet, joue face à la Nouvelle-Zélande sa qualification pour les quarts de finale des JO 2024.

Défait face au Canada (1-2), au bout du temps additionnel, la France s'est mise en fâcheuse position au sein de son relevé groupe A. Si bien que lors de ce Nouvelle Zélande - France, la bande à Hervé Renard pourrait bien prendre la porte, dès la phase de poules, de ces JO 2024. Pour éviter un scénario catastrophe, les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto doivent prendre à minima un point pour assurer une place par les meilleures troisièmes. Elles peuvent également finir à la première place en cas de nul entre la Colombie et le Canada. Le grand écart !

Pour cette "finale" avant l'heure, la France pourrait bien se passer de deux cadres : la gardienne Pauline Peyraud-Magnin (entaille sous l'oeil droit) et la défenseure et capitaine Wendie Renard (béquille au quadriceps). Pas de quoi angoisser Hervé Renard : "Il faut garder la tête haute. Il faut aller chercher la première place et la qualification. On ne va pas se chercher d'excuses. Il aurait fallu être plus consistant. Il va falloir être bien meilleur que ce qu'on montre dans certaines parties des matchs. Il y en a d'autres dans lesquelles on joue bien. Il faut trouver ce juste milieu. Ce n'est pas facile. On demande cette sérénité."

À Lyon, le Parc OL, habituellement résidence de l’Olympique Lyonnais, a fait peau neuve pour ces JO 2024 et ce Nouvelle-Zélande - France. Le coup d’envoi aura lieu à 21h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. Ce sera France 3 et Eurosport 1 pour regarder Nouvelle-Zélande - France.

Pour voir Nouvelle-Zélande - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

La composition probable des Bleues pour ce Nouvelle-Zélande - France : Peyraud Magnin ; De Almeida, Renard, Mbock, Karchaoui - Dali, Geyoro, Toletti - Diani, Katoto, Cascarino.

La composition probable All Whites pour ce Nouvelle-Zélande - France : Leat ; Barry, Stott, Bowen, Bott ; Kitching, Steinmetz, Taylor, Riley ; Hand, Clegg.